Алиев: Азербайджан поддерживает Украину в вопросах суверенитета 1 763

В мире
Дата публикации: 24.08.2025
BB.LV
Алиев: Азербайджан поддерживает Украину в вопросах суверенитета
ФОТО: Global Look Press

Алиев заявил о солидарности с Украиной в вопросах суверенитета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны, а также заявил о солидарности в вопросах суверенитета между республиками. Обращение опубликовано на сайте главы государства.

«Похвально, что в вопросах территориальной целостности и суверенитета наши страны демонстрируют взаимную поддержку и солидарность в соответствии с нормами и принципами международного права. Азербайджан и впредь будет оказывать необходимую гуманитарную поддержку и помощь дружественному украинскому народу», — заявил Алиев.

Он выразил уверенность, что страны будут укреплять дружеские отношения.

Ранее азербайджанская нефтебаза попала под массированный удар дронов «Герань» под Одессой. После атаки на объекте начался пожар, оказались повреждены все резервуары, здание насосной станции и другие помещения.

Напомним, ранее глава Азербайджана Алиев объявил о готовности Азербайджана к войне, а в стране снесли десятки советских памятников.

Также ранее армия Азербайджана приняла участие в военных учениях НАТО в Грузии. В учениях приняли участие военные из США, Турции, Грузии, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.

  • Ч
    Чангл
    24-го августа

    . В учениях приняли участие военные из США, Турции, Грузии, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. Собрались цыгане в табор 🤣🤣🤣

    6
    1

Видео