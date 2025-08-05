Армия Азербайджана участвует в многонациональных военных учениях НАТО Agile Spirit 2025 («Проворный дух», — прим.). Об этом сообщает Minval Politika в своем Telegram-канале.

Учения проводятся в Грузии и Турции. В них принимают участие военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.

«В качестве наблюдателей в учениях принимают участие высокопоставленные военнослужащие Министерства обороны Азербайджана» — передает Minval Politika.

Ранее стало известно, что учения Agile Spirit будут проводиться в Грузии с 25 июля по 6 августа. Сообщалось, что они направлены на «повышение уровня боеготовности сил обороны стран-участников, укрепление взаимодействия и оперативных возможностей».