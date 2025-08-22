Baltijas balss logotype
Алиев объявил о готовности Азербайджана к войне. С кем?

В мире
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
president.az

president.az

Алиев призвал азербайджанцев быть готовыми к войне.

Вооруженные силы Азербайджана следует привести в состояние полной готовности к войне, так как нельзя «предугадать, что будет завтра». С таким заявлением выступил глава государства Ильхам Алиев.

"Гарант нашей безопасности — мы сами, государствo, народ и наши Вооруженные силы", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Политик заметил, что Баку хочет мира, а не войны, однако должен готовиться к любому исходу. Он напомнил, что после завершения второй карабахской войны в 2020 году численность сил спецназа Азербайджана выросла на тысячи бойцов. В последнее время, по словам руководителя республики, армия получила новые беспилотники и артиллерийские системы. Помимо этого, страна подписала контракты на поставки новых боевых самолетов.

Ранее армия Азербайджана приняла участие в военных учениях НАТО в Грузии. В учениях приняли участие военные из США, Турции, Грузии, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.

#азербайджан
    Сарказм
    22-го августа

    Какая сложная русская языка однако. Между словосочетаниями "готовность к войне" и "быть готовыми к войне" есть смысловые нюансы, очевидные для носителя языка: если первое означает военно-техническую и моральную готовность государства начать боевые действия (и поэтому часто используется агрессивными державами (например, РФ) для шантажа и угроз), то второе - это предупреждение власти о том, что война в регионе возможна и что население и армия должны быть готовы к ней, должны держать порох сухим, крепить обороноспособность, повышать выучку и т.д. А тут заголовок изящно подменяет понятия, пропаганда такая пропаганда. А а насчет того, к чьей агрессии Азербайджану надо быть готовым, действительно к чьей? Наверно, марсиане угрожают, кому ж еще в том регионе? Ведь Азербайджан окружают такие мирные, милые и дружественные страны, свято уважающие международное право, пацифисты, которые даже подумать не могут о том, чтобы на кого-то напасть, правда?

    11
    21

