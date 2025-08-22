Вооруженные силы Азербайджана следует привести в состояние полной готовности к войне, так как нельзя «предугадать, что будет завтра». С таким заявлением выступил глава государства Ильхам Алиев.

"Гарант нашей безопасности — мы сами, государствo, народ и наши Вооруженные силы", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Политик заметил, что Баку хочет мира, а не войны, однако должен готовиться к любому исходу. Он напомнил, что после завершения второй карабахской войны в 2020 году численность сил спецназа Азербайджана выросла на тысячи бойцов. В последнее время, по словам руководителя республики, армия получила новые беспилотники и артиллерийские системы. Помимо этого, страна подписала контракты на поставки новых боевых самолетов.

Ранее армия Азербайджана приняла участие в военных учениях НАТО в Грузии. В учениях приняли участие военные из США, Турции, Грузии, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.