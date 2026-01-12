Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ответ на сомнения президента США Дональда Трампа в обороноспособности Гренландии заявила, что Североатлантический альянс способен обеспечить защиту острова. Ее слова передает Die Welt.

«Гренландия принадлежит ее гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения», — сказала она.

При этом Каллас отметила, что остров имеет стратегическое значение для альянса. «Вблизи острова проложены подводные кабели, а подо льдом Гренландии залегают редкоземельные элементы», — подчеркнула политик.

Ранее Трамп заявил, что если Соединенные Штаты не установят контроль над Гренландией, то это могут сделать Россия или Китай. «Я этого не допущу», — добавил американский лидер.