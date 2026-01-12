Baltijas balss logotype
Эстония запрещает въезд россиянам, воевавшим в Украине 0 226

В мире
Дата публикации: 12.01.2026
BNS
Изображение к статье: Эстония запрещает въезд россиянам, воевавшим в Украине

Министерство внутренних дел на прошлой неделе ввело запрет на въезд в Эстонию для 261 российского гражданина, участвовавших в агрессии против Украины.

Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что введенные запреты являются необходимой мерой, поскольку людям, совершавшим зверства в Украине от имени Путина, нет места в свободном мире. «Нет никаких сомнений, что речь идет о враждебно настроенных по отношению к Европе лицах. У них есть боевой опыт, военная подготовка, а зачастую и потенциальное криминальное прошлое. Кроме того, они психологически травмированы. Исходящая от них угроза не теоретическая – она включает как возможное выполнение заданий российских спецслужб, так и участие в организованной преступности», – сказал Таро.

Вице-канцлер МВД по внутренней безопасности Йоозеп Каазик добавил, что это лишь первые запреты, и за ними обязательно последуют другие. «Мы даем четкий сигнал, что преступления и насилие, совершенные в Украине, имеют долгосрочные и реальные последствия».

По словам Каазика, этот шаг не был спонтанным. «Впервые мы более широко обсудили эту тему летом 2025 года на встрече министров внутренних дел стран Северной Европы и Балтии, которая проходила в Эстонии. С тех пор мы неоднократно поднимали и предметно рассматривали этот вопрос в различных форматах обсуждений в Европейском союзе. Мы надеемся, что и другие страны вскоре последуют инициативе Эстонии. Первоочередная задача – создать единый для всей Шенгенской зоны черный список и ввести запрет на выдачу шенгенских виз и видов на жительство в ЕС всем установленным бывшим российским комбатантам», – рассказал Каазик.

По оценкам, в вооруженной агрессии России приняли участие до 1,5 миллиона граждан РФ, из которых около 640 000 все еще находятся на фронте.

В России общее число тяжких преступлений, связанных с применением насилия, в первой половине 2025 года достигло 15-летнего максимума. Было зарегистрировано более 333 000 таких преступлений, и частично этот рост связан с массовым возвращением с фронта ранее судимых преступников.

#Украина #Европа #преступность #безопасность #запреты #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
