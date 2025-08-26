Россия намерена выйти из Европейской конвенции против пыток

Власти РФ планируют выйти из Европейской конвенции против пыток. МИД РФ критиковал работу Европейского комитета против пыток из-за внимания к смерти Навального и пыток задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле", пишет DW .

Правительство РФ предложило президенту страны Владимиру Путину официально отказаться от соблюдения Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Постановление об этом за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовых актов РФ в понедельник, 25 августа.

Россия за денонсацию Конвенции против пыток

В документе предлагается денонсировать саму конвенцию, а также протоколов к ней, подписанных Россией в 1996 году. Причины этого предложения не представлены.

Европейская конвенция против пыток, среди прочего, предусматривает работу соответствующего комитета (Европейский комитет по предотвращению пыток, ЕКПП). В его полномочия входит беспрепятственное посещение стран-подписантов документа, в том числе мест лишения свободы.

МИД РФ критиковал ЕКПП за внимание к смерти Навального

Публикация докладов комитета об обстановке с пытками в конкретной стране происходит не всегда - против этого может выступить само государство. Однако ЕКПП в прошлом публиковал несколько докладов о нарушениях Россией Конвенции против пыток. В них среди прочего описывались соответствующие случаи в Чечне, в российских психиатрических лечебницах и тюрьмах.

Последний такой доклад был опубликован в ноябре 2024 года, в нем затрагивалась ситуация со смертью оппозиционера Алексея Навального в российской ИК-3 "Полярный волк" после неоднократных жалоб политика на пыточные условия содержания. Кроме того, ЕКПП обращал внимание на сообщения о пытках подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".

МИД РФ называл поднятые комитетом темы "политизированными" и "неоднозначными", и заявил, что Россию "шантажируют". Ведомство обратило внимание на то, что РФ с конца 2023 года не представлена в ЕКПП, однако отказалось связывать это с тем, что в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия сама вышла из Совета Европы, курирующего Конвенцию против пыток.

Россия выходит из международных конвенций о правах человека

В последние недели Путин не делал каких-либо заявлений о Европейской конвенции против пыток. Однако после начала войны РФ против Украины он не отклонил ни одного предложения о денонсации Россией правозащитных конвенций, а иногда и сам становился инициатором таких мер.

Так, в сентябре 2023 года Путин внес в Госдуму РФ законопроект о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств. Среди причин называлась невозможность РФ участвовать в выработке решений соответствующего комитета и задействовать его для отслеживания нарушения прав русскоязычного населения за рубежом. В феврале 2023 года Госдума РФ приняла закон о прекращении действия в отношении России 21 международного договора с СЕ, в том числе конвенции о правах человека.

Кроме того, российские власти критикуют тот факт, что Украина на время российского вторжения приостановила исполнение Европейской конвенции о защите прав и свобод человека. Однако в подобных заявлениях со стороны РФ нередко опускается тот факт, что у Украины есть такое право из-за введенного в стране военного положения на фоне продолжающейся против нее войны.