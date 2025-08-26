Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россия намерена выйти из Европейской конвенции против пыток 1 445

В мире
Дата публикации: 26.08.2025
Deutsche Welle
Россия намерена выйти из Европейской конвенции против пыток
ФОТО: Unsplash

Власти РФ планируют выйти из Европейской конвенции против пыток. МИД РФ критиковал работу Европейского комитета против пыток из-за внимания к смерти Навального и пыток задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле", пишет DW.

Правительство РФ предложило президенту страны Владимиру Путину официально отказаться от соблюдения Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Постановление об этом за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовых актов РФ в понедельник, 25 августа.

Россия за денонсацию Конвенции против пыток

В документе предлагается денонсировать саму конвенцию, а также протоколов к ней, подписанных Россией в 1996 году. Причины этого предложения не представлены.

Европейская конвенция против пыток, среди прочего, предусматривает работу соответствующего комитета (Европейский комитет по предотвращению пыток, ЕКПП). В его полномочия входит беспрепятственное посещение стран-подписантов документа, в том числе мест лишения свободы.

МИД РФ критиковал ЕКПП за внимание к смерти Навального

Публикация докладов комитета об обстановке с пытками в конкретной стране происходит не всегда - против этого может выступить само государство. Однако ЕКПП в прошлом публиковал несколько докладов о нарушениях Россией Конвенции против пыток. В них среди прочего описывались соответствующие случаи в Чечне, в российских психиатрических лечебницах и тюрьмах.

Последний такой доклад был опубликован в ноябре 2024 года, в нем затрагивалась ситуация со смертью оппозиционера Алексея Навального в российской ИК-3 "Полярный волк" после неоднократных жалоб политика на пыточные условия содержания. Кроме того, ЕКПП обращал внимание на сообщения о пытках подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".

МИД РФ называл поднятые комитетом темы "политизированными" и "неоднозначными", и заявил, что Россию "шантажируют". Ведомство обратило внимание на то, что РФ с конца 2023 года не представлена в ЕКПП, однако отказалось связывать это с тем, что в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия сама вышла из Совета Европы, курирующего Конвенцию против пыток.

Россия выходит из международных конвенций о правах человека

В последние недели Путин не делал каких-либо заявлений о Европейской конвенции против пыток. Однако после начала войны РФ против Украины он не отклонил ни одного предложения о денонсации Россией правозащитных конвенций, а иногда и сам становился инициатором таких мер.

Так, в сентябре 2023 года Путин внес в Госдуму РФ законопроект о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств. Среди причин называлась невозможность РФ участвовать в выработке решений соответствующего комитета и задействовать его для отслеживания нарушения прав русскоязычного населения за рубежом. В феврале 2023 года Госдума РФ приняла закон о прекращении действия в отношении России 21 международного договора с СЕ, в том числе конвенции о правах человека.

Кроме того, российские власти критикуют тот факт, что Украина на время российского вторжения приостановила исполнение Европейской конвенции о защите прав и свобод человека. Однако в подобных заявлениях со стороны РФ нередко опускается тот факт, что у Украины есть такое право из-за введенного в стране военного положения на фоне продолжающейся против нее войны.

Читайте нас также:
#россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    26-го августа

    Следующим шагом станет восстановление в России смертной казни. Потому что сейчас справедливость и гуманизм несимметричны. Преступники оставляют за собой право пытать, резать, вешать и душить мирных граждан, а поступать с ними так же — ни-ни! Если в России будет проводиться референдум на эту тему, его результат можно предсказать заранее. И ничего страшного в этом нет: в Китае, США, многих иных странах смертная казнь входит в перечень наказаний и применяется на приктике.

    11
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 175
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 294
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 4
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 7
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 1
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 38
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 41
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 316
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 4
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 7
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео