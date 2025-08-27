Baltijas balss logotype
Трамп назвал «чушью» позицию РФ о легитимности Зеленского 3 558

В мире
Дата публикации: 27.08.2025
Deutsche Welle
Трамп назвал «чушью» позицию РФ о легитимности Зеленского
ФОТО: пресс-фото

Мнение Москвы о легитимности президента Украины не имеет значения, а Россию может ожидать "экономическая война", если она не прекратит вторжение в Украину, заявил президент США Дональд Трамп, пишет DW.

Москва занимается "позерством", когда высказывается о якобы нелегитимном нахождении Владимира Зеленского на должности президента Украины, такие слова не стоит воспринимать всерьез. Об этом во вторник, 26 августа, сказал президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме.

Трамп: Не имеет значения, что они говорят

Одна из журналисток спросила, уведомила ли Москва президента США о своем мнении про легитимность Зеленского. Журналистка упомянула прозвучавшие несколькими днями ранее слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва не считает Зеленского легитимным подписантом возможного соглашения о мире.

"Не имеет значения, что они говорят. Это все чушь. Они все становятся в позу. Все это - чушь, окей? Все позерствуют", - ответил Трамп. Он спросил присутствовавшего в зале спецпосланника Стива Уиткоффа, что тот думает по этому поводу. "Я согласен с вами, сэр", - ответил Уиткофф.

Трамп пригрозил Москве "экономической войной", но упомянул и Киев

Президент США вновь заявил, что хочет скорейшего прекращения войны России против Украины, так как на ней каждую неделю продолжают умирать "тысячи людей". О возможных способах давления на Москву Трамп сказал, что это могла бы быть "не мировая война, а экономическая война". "И это будет плохо для России. Но я бы этого не хотел", - добавил он.

После этого Трамп переключился на критику президента Украины.

"Зеленский - тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое", - заявил он.

Трамп сразу же добавил, что в данный момент у него хорошие отношения с украинским коллегой, так как Вашингтон перестал предоставлять Киеву оружие бесплатно. Но важно закончить войну, чтобы прекратить убийства, подчеркнул хозяин Белого дома.

"Тысячи преимущественно молодых людей умирают каждую неделю. Если я могу предотвратить это, наложив санкции или используя очень большие пошлины, которые дорого обойдутся России или Украине, или кто у нас там еще… Но я остановил семь войн, три из которых продолжались в течение последних 30 лет", - заявил Трамп.

Москва продолжает уклоняться от встречи Путина и Зеленского

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске и визита европейских лидеров в Белый дом Трамп заявил, что Белый дом начал подготовку личной встречи президентов РФ и Украины. Однако Москва это не подтвердила, ограничившись заявлением о согласии "повысить уровень" переговоров.

Вскоре после этого представители Кремля показали своими заявлениями, что ультимативные требования Москвы к Украине не изменились. Кремль не стал прямо отказываться от встречи Путина и Зеленского, но дал понять, что не настроен на ее проведение в ближайшем будущем.

Трамп на фоне этого заявил 22 августа, что в течение двух недель примет "очень важное решение" о войне в Украине в зависимости от дальнейших действий Москвы и Киева. Однако, как сказал президент США, он может как ввести санкции или пошлины в отношении сторон конфликта, так и "ничего не сделать".

#война рф и украины #дональд трамп
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    27-го августа

    Никогда ещё евреи не жили так хорошо как при Путине.Я являюсь личным раввином Путина и Медведева и наше виденья жизни полностью совпадают . Главный раввин России Берл Лазар,гражданин Италии,Израиля и гражданства РФ,полученного из рук Путина. Поэтому евреи России делают все ,чтобы Путин сидел как можно дольше,даже проводя честные выборы...😂😂😂

    0
    4
  • A
    Aleks
    27-го августа

    Можно подумать,что Путин пришел к власти легитимно,а не был назначен Борухом Эльциным и олигархами за то ,что спас Собчака и олигархи поняли-этот человек спасет и прикроет нас . А дальше уже дело техники .Как проходят выборы всем известно

    3
    16
  • Д
    Дед
    Aleks
    27-го августа

    В России все избирательные участки оборудованы видео наблюдением, причем постоянным, ну о легитимности Путина вообще бред, если даже америкосы признают, что его поддержка более 60%, и это во время войны.

    12
    3
Читать все комментарии

