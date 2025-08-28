Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новая война? США направили военных к берегам Венесуэлы 2 3039

В мире
Дата публикации: 28.08.2025
BB.LV
Новая война? США направили военных к берегам Венесуэлы
ФОТО: Global Look Press

ВМС США направили восемь судов и тысячи военных к берегам Венесуэлы.

Военно-морские силы (ВМС) США направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь военных судов с несколькими тысячами военных, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США направили в регион как минимум семь кораблей, включая три ракетных эсминца, десантный корабль и ракетный крейсер. Также, по словам одного источника, там была развернута атомная быстроходная ударная подводная лодка», — говорится в материале.

По словам собеседников издания, два эсминца в настоящее время находятся у берегов Венесуэлы, а третий — в Тихом океане к югу от Панамы. Помимо этого, США направили 4,5 тысячи военных, которые прибудут в регион на десантном корабле и двух вспомогательных суднах.

21 августа администрация президента США Дональда Трампа отправила три военных корабля к берегам Венесуэлы, чтобы вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков и преступными картелями. Не исключено, что одной из целей может быть проведение наземной военной операции.

После этого стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился передислоцировать войска в приграничные с Колумбией районы для подготовки к отражению возможного вторжения США.

Читайте нас также:
#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
4
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • Л
    Лёва
    28-го августа

    А где вой на болотах и заламывает рук у латвийского правительства о стране агрессора США?

    0
    0
  • A
    Aleksandr
    28-го августа

    Из какого социального слоя солдатики штатов? То-то же! На точку поехали!

    9
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 175
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 294
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 0
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 5
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 10
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 4
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 40
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 45
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 0
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 5
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 10

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео