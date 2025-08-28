Новая война? США направили военных к берегам Венесуэлы

Военно-морские силы (ВМС) США направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь военных судов с несколькими тысячами военных, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США направили в регион как минимум семь кораблей, включая три ракетных эсминца, десантный корабль и ракетный крейсер. Также, по словам одного источника, там была развернута атомная быстроходная ударная подводная лодка», — говорится в материале.

По словам собеседников издания, два эсминца в настоящее время находятся у берегов Венесуэлы, а третий — в Тихом океане к югу от Панамы. Помимо этого, США направили 4,5 тысячи военных, которые прибудут в регион на десантном корабле и двух вспомогательных суднах.

21 августа администрация президента США Дональда Трампа отправила три военных корабля к берегам Венесуэлы, чтобы вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков и преступными картелями. Не исключено, что одной из целей может быть проведение наземной военной операции.

После этого стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился передислоцировать войска в приграничные с Колумбией районы для подготовки к отражению возможного вторжения США.