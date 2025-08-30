Трёхсторонняя встреча лидеров США, Украины и России состоится - Трамп

Президент США Дональд Трамп в интервью, опубликованном в субботу интернет-изданием Daily Caller, выразил уверенность, что состоится трёхсторонняя встреча с участием его самого, а также лидеров Украины и России, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

В то же время Трамп выразил сомнения в том, что может пройти двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным без участия президента США.

«Двусторонняя — не знаю, но трёхсторонняя встреча состоится», — заявил Трамп.

Он не указал ни времени, ни места возможной встречи.

Президент США вновь заявил, что, учитывая его хорошие отношения с Путиным, он рассчитывал на быстрое прекращение конфликта.

По его словам, возможно, обе стороны пока не готовы к миру.

Трамп сравнил Россию и Украину с детьми, которые дерутся и не реагируют на призывы остановиться, но рано или поздно сами захотят прекратить.

Продолжение войны он назвал «глупостью».

С момента вступления в должность в январе Трамп призывает Россию и Украину положить конец конфликту.

15 августа Трамп встретился с Путиным на Аляске и после переговоров заявил, что достигнут прогресс на пути к миру, однако соглашения о мире пока нет.

Президент США поддержал идею Зеленского о том, что лидеры Украины и России должны встретиться, добавив, что затем может состояться и трёхсторонняя встреча.

Кремль заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только при выполнении определённых условий — контекст указывает на необходимость достижения принципиальных договорённостей до такой встречи.

Кремль пока не прокомментировал заявление Трампа о том, что трёхсторонняя встреча состоится.