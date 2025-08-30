Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трёхсторонняя встреча лидеров США, Украины и России состоится - Трамп 1 632

В мире
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Трёхсторонняя встреча лидеров США, Украины и России состоится - Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в интервью, опубликованном в субботу интернет-изданием Daily Caller, выразил уверенность, что состоится трёхсторонняя встреча с участием его самого, а также лидеров Украины и России, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

В то же время Трамп выразил сомнения в том, что может пройти двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным без участия президента США.

«Двусторонняя — не знаю, но трёхсторонняя встреча состоится», — заявил Трамп.

Он не указал ни времени, ни места возможной встречи.

Президент США вновь заявил, что, учитывая его хорошие отношения с Путиным, он рассчитывал на быстрое прекращение конфликта.

По его словам, возможно, обе стороны пока не готовы к миру.

Трамп сравнил Россию и Украину с детьми, которые дерутся и не реагируют на призывы остановиться, но рано или поздно сами захотят прекратить.

Продолжение войны он назвал «глупостью».

С момента вступления в должность в январе Трамп призывает Россию и Украину положить конец конфликту.

15 августа Трамп встретился с Путиным на Аляске и после переговоров заявил, что достигнут прогресс на пути к миру, однако соглашения о мире пока нет.

Президент США поддержал идею Зеленского о том, что лидеры Украины и России должны встретиться, добавив, что затем может состояться и трёхсторонняя встреча.

Кремль заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только при выполнении определённых условий — контекст указывает на необходимость достижения принципиальных договорённостей до такой встречи.

Кремль пока не прокомментировал заявление Трампа о том, что трёхсторонняя встреча состоится.

Читайте нас также:
#война рф и украины #дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Ч
    Чангл
    31-го августа

    Недоразумение это США . Нужно четыре страны где Китай выступает поддержку России. Только тогда будет мир

    2
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 176
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 295
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 495

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 9
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 13
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 16
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 9
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 42
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 49
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 9
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 13
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео