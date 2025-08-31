Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Аляска оказалась на пороге газового кризиса 1 297

В мире
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Аляска оказалась на пороге газового кризиса
ФОТО: Global Look Press

New York Times: штат Аляска оказался на грани газового кризиса.

Американский штат Аляска находится на грани кризиса в сфере энергетики. Его крупнейший город Анкоридж в ближайшие годы может лишиться электроэнергии в связи с тем, что запасы газа в заливе Кука истощаются, пишет газета New York Times.

Как отметили журналисты, раньше на Аляске было достаточно много газа. Его хватало не только для того, чтобы подогревать дома и создавать электричество, но и для отправки танкеров с топливом за рубеж. Впрочем, сейчас ситуация серьезно осложнилась: большая часть буровых компаний ушла, а газ в заливе Кука сокращается.

Аналитики и официальные лица опасаются, что скоро Анкориджу может не хватить ресурсов для освещения города. В целом, по данным издания, Аляска оказалась на грани газового кризиса, хотя ее экономика в основном построена на нефти и газе. Проблема истощения запасов вскрылась не вчера: она стоит особо остро уже более 15 лет, но единого плана решения проблемы так и не удалось выработать, пояснили специалисты.

Местные коммунальные службы уже прогнозируют, что с наибольшей вероятностью им придется закупать газ за рубежом, ориентировочно, с 2028 года, а это непременно приведет к скачку цен на электроэнергию и отопление на 10 — 40 процентов.

Читайте нас также:
#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го августа

    Аляска оказалась на пороге газового кризиса -- Ничего страшного, Россия рядом, поможет, тем более по последним найденным документам Аляска продана не была!

    8
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 176
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 295
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 495

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 10
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 13
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 18
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 10
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 44
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 50
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 10
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 13
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео