Белорусское золото: Лукашенко повёз в подарок президентам ШОС мешки с картошкой

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммит ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Китай повез в качестве подарков сувенирные мешочки с белорусской картошкой.

Именные льняные мешки предназначены для президента России Владимира Путина, лидера КНР Си Цзиньпина и других президентов стран-участниц ШОС.

В наборе три сорта картофеля, который выращен на полях подсобного хозяйства президента Беларуси: «Першацвет», «Бриз» и «Гарантия». К овощам прилагается рапсовое масло. В общей сложности были приготовлены 10 подарочных наборов.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие лидеры более чем 20 государств.