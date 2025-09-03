В Украине в этом году стало на 20% меньше первоклашек, чем год назад - 252 тысяч против 314 тысяч, - глава образовательного комитета Рады Сергей Бабак.

"Последствия войны и общей отрицательной демографии - падение рождаемости - будем ощущать еще долго. Количество первоклашек еще будет уменьшаться, это неизбежно", - заявил Бабак.

Украинские семьи получат финансовую поддержку от государства для подготовки детей к школе. Программа администрируется Пенсионным фондом, а средства поступают на специальную "Дія.Карту".

Минсоцполитики запустило масштабную программу поддержки семей с детьми школьного возраста. Каждая семья с первоклассником может получить 5000 гривен на покупку необходимых школьных принадлежностей. Это около 100 евро.

Между тем, с 2025 года в украинских школах вводится новый обязательный предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность" для учащихся 8-х классов. В следующем году дисциплина распространится и на девятиклассников.

Программа нового предмета разработана с учетом возрастных особенностей учащихся и включает широкий спектр тем по финансовой сфере. Восьмиклассники познакомятся с формированием финансовой культуры, научатся управлять личными финансами, узнают о банковских услугах и налогах.

Отдельное внимание будет уделено основам предпринимательства и реализации проектов. В частности, школьники смогут принять участие в проекте "Школьное предпринимательство", что позволит получить первый практический опыт ведения бизнеса.