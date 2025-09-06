Baltijas balss logotype
ЦАХАЛ объявил о создании «гумзоны» на юге сектора Газа 0 253

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
Deutsche Welle
ЦАХАЛ объявил о создании «гумзоны» на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля на фоне расширения наземной операции в городе Газа рекомендовала жителям переместиться в "гуманитарную зону" в Хан-Юнисе.

В свете расширения наземной операции в городе Газа и захвата опорных пунктов палестинского радикального исламистского движения ХАМАС в рамках операции "Колесницы Гидеона II", Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о создании "гуманитарной зоны" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Соответствующее объявление ЦАХАЛ размещено в субботу, 6 сентября, в Telegram.

В указанном районе находятся полевые госпитали, водопроводы и опреснительные установки, заявили израильские военные. Он будет обеспечиваться продовольствием, палатками, медикаментами и медоборудованием, которые будут поставляться в координации с COGAT (Координатор действий правительства на территориях, подразделение Минобороны Израиля, отвечающее за работу на палестинских территориях. - Ред.) и международным сообществом.

Таким образом жителям "города Газа и всем тем, кто там находится", рекомендовано переехать в эту зону, уточнило агентство AFP. "Воспользуйтесь возможностью немедленно отправиться в гуманитарную зону и присоединиться к тысячам людей", которые уже сделали это, привело агентство сообщение израильских военных.

В городе Газа и прилегающих районах проживают около 1 млн человек

По оценкам ООН, в Газе и прилегающих районах проживают около 1 млн человек. Организация Объединенных Наций ранее предупреждала о "катастрофе", если военная операция распространится на город.

В августе движение ХАМАС согласилось с предложением о временном прекращении огня. Оно было представлено посредниками - Египтом, США и Катаром. Однако Израиль, в частности, требует, чтобы исламисты освободили всех заложников, сложили оружие и передали контроль над безопасностью в секторе Газа Израилю.

ООН: В Газе официально зафиксирован полномасштабный голод

В августе экспертная группа FRC (Famine Review Committee - Комитет по оценке голода) впервые официально подтвердила, что в провинции Газа на севере сектора зафиксирован голод. В рамках Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) речь шла о пятой, катастрофической, степени. Доклад группы FRC был опубликован 22 августа.

Если не будет введено перемирие, позволяющее доставить гумпомощь всем жителям сектора Газа, если не будут немедленно восстановлены поставки необходимых продуктов питания, а также базовые услуги в области здравоохранения и водоснабжения, число смертей - которые на данном этапе возможно предотвратить - будет расти в геометрической прогрессии, отмечается в докладе.

#израиль #сектор газа
Оставить комментарий

Видео