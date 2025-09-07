Baltijas balss logotype
Премьер-министр Японии уходит в отставку

В мире
Дата публикации: 07.09.2025
Euronews
Премьер-министр Японии уходит в отставку

Политический кризис в четвёртой экономике мира: Сигэру Исиба решил подать в отставку после серии болезненных поражений на выборах.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку, чтобы избежать раскола в правящей партии, сообщила в воскресенье государственная телекомпания NHK.

68-летний Исиба поручил своей Либерально-демократической партии, которая управляла Японией почти весь послевоенный период, провести экстренные выборы лидера, сообщил он на пресс-конференции, добавив, что будет продолжать выполнять свои обязанности до избрания преемника.

По данным Reuters, голосование по вопросу о проведении внеочередных выборов лидера партии состоится уже в понедельник.

Правящая коалиция во главе с ЛДП утратила большинство в обеих палатах парламента на фоне недовольства избирателей ростом стоимости жизни. Премьер отказывался уходить в отставку после последнего поражения на выборах в верхнюю палату парламента в июле.

На прошлой неделе правительство Исибы завершило работу над деталями торгового соглашения с США

#япония
Оставить комментарий

