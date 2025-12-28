Baltijas balss logotype
Провал Брюсселя!? США заподозрили в разрыве многолетнего союза с Европой - El Pais 0 470

В мире
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Провал Брюсселя!? США заподозрили в разрыве многолетнего союза с Европой - El Pais
ФОТО: Global Look Press

El Pais: США разорвали в 2025 году свой союз с Европой.

В 2025 году США заподозрили в разрыве восьмидесятилетнего союза с Европой. Об этом говорится в статье испанского издания El Pais.

В материале указано, что у Вашингтона по-прежнему враждебный настрой в отношении европейских стран, но в то же время он продолжает сближение с Москвой. В связи с этим, пишет El Pais, остается открытым вопрос, превратится ли статья 5 Североатлантического договора о коллективной обороне в «пустую декларацию».

Также в статье обратили внимание на обновленную 5 декабря Стратегию национальной безопасности США, которая подтверждает отдаление Вашингтона от Европы. В ней указано, что через 20 лет европейские страны станут неузнаваемыми, поскольку стоят на пороге уничтожения как цивилизация. Виной тому, сказано в документе, политика европейских властей.

Как пишет El Pais, в США считают, что к тому моменту многие европейские страны потеряют силу и военный потенциал, из-за чего не смогут быть союзниками Вашингтона.

#США #Европа #дипломатия #геополитика #политика
Оставить комментарий

