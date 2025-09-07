Трамп нагнетает ситуацию в США, провоцируя власти Чикаго

Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети созданный с помощью ИИ рисунок, где намекает на возможное использование военных в Чикаго. Мэр города и губернатор штата незамедлительно отреагировали.

Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье, 7 сентября, в своей соцсети Truth Social намекнул на свое возможную отправку военных в Чикаго, чем вызвал недовольство мэра этого крупного города и губернатора штата Иллинойс. "Чикаго предстоит выяснить, почему министерство обороны США было переименовано в министерство войны", - гласит сопроводительный текст к рисунку, созданному с помощью искусственного интеллекта, на котором изображен вид этого города в стиле фильма "Апокалипсис сегодня".

"Я люблю запах депортаций по утрам", - подкрепил Трамп свой очередной "креативный" графический пост отсылкой к известной цитате из того же драматического фильма, в оригинале звучащей как "Я люблю запах напалма по утрам".

Ранее американский президент пригрозил направить военных в Чикаго. По словам губернатора Иллинойса, демократа Джея Прицкера, Трамп пытается таким образом запугать своих политических соперников. "Я не диктатор, я умный человек", - так ответил американский президент-республиканец.

Дональд Трамп уже провел операции с использованием военных в Лос-Анджелесе и Вашингтоне. В столице США в минувшие выходные вновь прошли демонстрации против таких операций американского президента. Трамп публично задумывался и об отправке военных в Нью-Йорк и Новый Орлеан, где так же руководят представители Демократической партии США.

Губернатор Иллинойса и мэр Чикаго намерены защищаться от Трампа

"Президент Соединенных Штатов угрожает начать войну с американским городом. Это не шутка. Это ненормально. Дональд Трамп - не сильный человек, он - испуганный человек. Иллинойс не поддастся на запугивание диктатором-самозванцем", - последовала реакция в соцсети Х от Джея Прицкера. 31 августа губернатор штата подписал указ, нацеленный на противодействие возможному развертыванию в городе бойцов Нацгвардии США.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон, также демократ, назвал угрозы республиканца недостойными президентской должности. "Угрозы президента не соответствуют чести нашей нации, но реальность такова, что он хочет оккупировать наш город и нарушить нашу конституцию", - написал мэр в X. "Мы должны защитить нашу демократию от этого авторитаризма, защищая друг друга и защищая Чикаго от Дональда Трампа", - добавил он.

По озвученным ранее словам Джонсона, избранного мэром Чикаго в 2023 году, были получены "достоверные сообщения о том, что остались считанные дни, прежде чем в городе начнется какая-либо милитаризированная деятельность федерального правительства".

Суд признал незаконным ввод Трампом войск в Лос-Анджелес

Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии признал незаконным решение администрации США ввести в Лос-Анджелес подразделения Национальной гвардии США и морских пехотинцев на фоне протестов против антимигрантских рейдов, сообщил 2 сентября телеканал CNN.

Суд запретил использовать в Калифорнии военных для арестов, задержаний, обысков, патрулирования и перекрытия улиц. Однако вступление в силу этого решения отложено до 12 сентября, чтобы дать администрации Трампа время на подачу апелляции. По данным СМИ, они уже готовятся обжаловать вердикт суда, считая его ограничением конституционных полномочий президента.

Иск подал губернатор Калифорнии, представитель Демократической партии Гэвин Ньюсом. CNN отмечает, что пока решение суда распространяется только на один этот штат. "Лос-Анджелес был первым городом США, куда президент Трамп и министр Хегсет направили войска, но он был не последним", - написал судья Чарльз Брейер.