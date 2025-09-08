Израиль принял условия прекращения войны и ХАМАС должен их выполнить - Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС, заявив, что Израиль принял условия прекращения войны в Газе. О каких именно условиях идет речь, Трамп не уточнил.
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что сделал "последнее предупреждение" группировке ХАМАС, чтобы та приняла предложение о прекращении огня.
По словам американского лидера, Израиль уже согласился с его условиями.
В социальной сети Truth Social Трамп написал: "Все хотят возвращения заложников. Все хотят, чтобы эта война закончилась!", добавив, что это его последнее предупреждение группировке.
Как сообщается, предложение было направлено ХАМАС в воскресенье спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
В нем якобы говорится, что Вашингтон гарантирует прекращение военной операции Израиля в обмен на немедленное освобождение всех заложников.
В свою очередь, израильские власти соглашаются выпустить из тюрем около трех тысяч палестинских заключенных.
В настоящее время в Газе остаются 48 заложников, но только около 20 из них, как полагают, еще живы.
Трамп выдвигает ультиматум ХАМАС не в первый раз. В марте он сделал группировке аналогичное "последнее предупреждение".
Новое предложение, по мнению Вашингтона, должно положить конец затянувшемуся конфликту.
