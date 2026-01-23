Baltijas balss logotype
Британия обиделась на Трампа, заявившего, что англичане в Афганистане отсиживались в тылу 0 329

В мире
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Британия обиделась на Трампа, заявившего, что англичане в Афганистане отсиживались в тылу

В правительстве Великобритании и в обществе вызвали широкий резонанс заявления президента США Дональда Трампа, который обесценил вклад союзников, в том числе Великобритании, в операцию в Афганистане после терактов 11 сентября.

Представитель офиса премьера Великобритании заявил, что со стороны Трампа "неправильно приуменьшать роль сил НАТО, в том числе британских" – после того, как Трамп заявил, что союзники во время операции, мол, были "где-то на второй линии".

Он напомнил, что в Афганистане погибли 457 британских военнослужащих и сотни получили серьезные ранения – так же, как и военные других союзных сил.

"Их жертва, как и других сил НАТО, была в интересах коллективной безопасности, в ответ на нападение на нашего союзника... Их служба и заплаченная цена никогда не будут забыты", – отметил спикер.

Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что погибших в Афганистане британцев следует помнить как героев, которые погибли за интересы своего государства.

Также он подчеркнул, что афганская операция была единственным случаем применения ст. 5 НАТО, и союзники США откликнулись на призыв.

Министр по вопросам вооруженных сил Аль Карнс, в прошлом морпех и участник операции в Афганистане, назвал комментарии Трампа "настоящим позором".

#НАТО #США #Дональд Трамп #Великобритания #политика
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
1

