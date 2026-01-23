Baltijas balss logotype
Устали от санкций? В Европе захотели снова летать над Россией

В мире
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Устали от санкций? В Европе захотели снова летать над Россией
ФОТО: Unsplash

Глава немецкой авиакомпании Lufthansa Шпор пожелал летать над Россией.

В Европе снова захотели летать над воздушным пространством России, но не в страну.

Глава немецкой авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор пожелал летать над Российской Федерацией в 2026 году. «Будем надеяться на возможное открытие воздушного пространства России для всех», — заявил он в своем предновогоднем послании.

Причиной спроса является отсутствие ограничений для перелетов над территорией РФ у китайских авиалиний, которые притягивают клиентов выгодными ценами на билеты и скоростью полета. При этом европейские перевозчики вынуждены после 2022 года сократить авиасообщение с Азией и переплачивать за топливо из-за обхода закрытого пространства.

#авиация #санкции #Европа #экономика #Россия #политика
Оставить комментарий

(1)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    23-го января

    т.е. РФ должна открыть воздушное пространство но мы её будем продолжать душить санкциями и поставлять оружие её военному противнику? нет ли здесь некого противоречия?

    21
    1

