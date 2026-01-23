В Европе снова захотели летать над воздушным пространством России, но не в страну.

Глава немецкой авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор пожелал летать над Российской Федерацией в 2026 году. «Будем надеяться на возможное открытие воздушного пространства России для всех», — заявил он в своем предновогоднем послании.

Причиной спроса является отсутствие ограничений для перелетов над территорией РФ у китайских авиалиний, которые притягивают клиентов выгодными ценами на билеты и скоростью полета. При этом европейские перевозчики вынуждены после 2022 года сократить авиасообщение с Азией и переплачивать за топливо из-за обхода закрытого пространства.