Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп высказался о войне с американским городом в США 0 389

В мире
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Трамп высказался о войне с американским городом в США
ФОТО: Global Look Press

The Hill: Трамп не собирается воевать с Чикаго, но наведет там порядок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается воевать с Чикаго, несмотря на свой недавний пост в социальных сетях, в котором он изобразил город в апокалиптическом свете и намекнул на грядущую войну. Об этом сообщает The Hill.

«Мы не собираемся воевать. Мы собираемся навести порядок в наших городах», — сказал он.

Трамп уточнил, что собирается навести порядок в американских городах, в которых каждый вечер происходят преступления. По словам главы Белого дома, это не война, а здравый смысл.

Как отмечает издание, Трамп давал понять, что Чикаго станет его следующей целью для проведения крупномасштабных операций по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Читайте нас также:
#дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 175
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 340
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 182
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 200

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 10
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 31
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 28
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 31
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 53
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 49
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 10
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 31
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео