МИД Азербайджана опубликовал текст состоящего из 17 пунктов парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном. Согласно документу, стороны отказываются от применения силы друг против друга, проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения, а также создадут совместную комиссию для контроля за выполнением мирных соглашений.

Восьмого августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии президента США Дональда Трампа подписалидекларацию о мирных отношениях. Согласно договоренностям, участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается американской компании на 99 лет. Транзитный коридор будет называться "Путь Трампа ради международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, или TRIPP).

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. После распада СССР населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики".

За период первого вооруженного конфликта 1988–1994 годов в регионе погибли 30 тысяч человек. В результате Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. Несмотря на объявление "Нагорно-Карабахской республикой" независимости, официально она не была признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

В конце сентября 2020 года за регион началась вторая война. Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). После этого Азербайджан начал блокаду районов Карабаха, населенных этническими армянами, спровоцировав их массовый выезд из Карабаха в Армению и другие страны.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал новую "антитеррористическую операцию" в районах Карабаха, населенных этническими армянами: она закончилась капитуляцией властей самопровозглашенной республики. 28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с первого января 2024 года. Официальные лица в Ереване теперь признают Карабах суверенной территорией Азербайджана.

О ситуации в регионе СМИ поговорили с политологом Русланом Айсиным.

– Алиев и Пашинин в один голос хвалят Трампа и предлагают вручить ему Нобелевскую премию мира. А на месте Трампа хотел бы быть Путин?

– Путин хотел бы быть, конечно, но Путин не в том статусе. Понятно, что политический вес его снижен. И трудно представить, чтобы Путин выступал в качестве миротворца. Путин войноносец, Путин приносит войны, а не мир. Собственно, идея Трампа заключалась в том, что он войны останавливает, а не начинает. К этому, конечно, можно придираться. Но видно, что у него есть определенная стратегия именно в этом вопросе. Дескать, вот я прихожу, устанавливаю мир. Путин ничего подобного не делает, потому что его задача, наоборот, расширять зону и поле войны. И, собственно, очень интересно получается, что и Азербайджан, и Армения, которые действительно более 35 лет враждовали, теперь примирились без участия России.

– За близким к финальным договоренностям о мире представители Баку и Еревана в итоге едут в США. Почему это происходит?

– Россия потеряла такую возможность, потому что умудрилась рассориться и с Азербайджаном, и с Арменией. Я напомню, что в феврале 22 года с Азербайджаном были подписаны стратегические соглашения о сотрудничестве. А Армения традиционно была близка стратегически к Москве. Но невнятная и агрессивная политика Москвы привела к тому, что она разругался и с Азербайджаном, и с Арменией, что трудно было представить вообще. Поэтому Армения и Азербайджан нашли нового спонсора в лице Соединенных Штатов. Понятно, что Трампу это выгодно, но и России нос утерли.

– Как вы видите в этой связи реакцию Путина?

– Реакция Марии Захаровой показательна. Москва растеряна, не знает, как реагировать. Слишком язвить тоже не получается, потому что впереди возможная встреча Трампа и Путина. Во-вторых, нечего предложить. И в-третьих, это демонстрация того, что Москва пыжилась, пыжилась, хотя на самом деле и не пыталась их помирить, напротив, ее задача была разделять и контролировать. А Трамп вот пришел и смог.

Это, конечно, для Путина большой удар, потому что он теряет еще и Южный Кавказ. Это всегда была одна из опор империи. Соединенные Штаты, думаю, не сильно там будут присутствовать, но Турция уж точно [будет], а также Иран. Здесь же ведь еще один игрок есть, который после войны с Израилем, как пишут иранские издания, очень был недоволен позиции Москвы. Так что Россия за короткое время умудрилась растерять всех своих, если не стратегических партнеров, то союзников, те страны, с которыми можно было выстраивать какие-то достаточно ровные взаимоотношения.

– Как американское присутствие на территории Армении может отразиться на присутствие российских военных в Армении?

– Это очень интересный вопрос. Вы знаете, декларация это одно, а реальная политика –другое. Для Трампа сейчас было важно продемонстрировать, что он сдюжил, что он смог помирить. А как оно дальше получится, думаю, что даже в Вашингтоне не сильно представляют. В Армении тоже есть противники присутствия США, потому что это эскалирует ситуацию и создает определенный полюс напряжения, что не сильно нужно Еревану. Россия в последнее время, как мы видим, усиливает свое присутствие в Гюмри. С началом войны против Украины она оттуда выводила части и военную технику. А сейчас, наоборот, наращивает. Поэтому, конечно, в Армении беспокоятся.