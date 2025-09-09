Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Азербайджан и Армения идут к миру через воздух 0 227

В мире
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Алиев, Трамп и Пашинян заключили взаимовыгодную сделку.

Алиев, Трамп и Пашинян заключили взаимовыгодную сделку.

"Это, конечно, для Путина большой удар, потому что он теряет еще и Южный Кавказ".

МИД Азербайджана опубликовал текст состоящего из 17 пунктов парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном. Согласно документу, стороны отказываются от применения силы друг против друга, проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения, а также создадут совместную комиссию для контроля за выполнением мирных соглашений.

Восьмого августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии президента США Дональда Трампа подписалидекларацию о мирных отношениях. Согласно договоренностям, участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается американской компании на 99 лет. Транзитный коридор будет называться "Путь Трампа ради международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, или TRIPP).

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. После распада СССР населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики".

За период первого вооруженного конфликта 1988–1994 годов в регионе погибли 30 тысяч человек. В результате Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. Несмотря на объявление "Нагорно-Карабахской республикой" независимости, официально она не была признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

В конце сентября 2020 года за регион началась вторая война. Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). После этого Азербайджан начал блокаду районов Карабаха, населенных этническими армянами, спровоцировав их массовый выезд из Карабаха в Армению и другие страны.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал новую "антитеррористическую операцию" в районах Карабаха, населенных этническими армянами: она закончилась капитуляцией властей самопровозглашенной республики. 28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с первого января 2024 года. Официальные лица в Ереване теперь признают Карабах суверенной территорией Азербайджана.

О ситуации в регионе СМИ поговорили с политологом Русланом Айсиным.

– Алиев и Пашинин в один голос хвалят Трампа и предлагают вручить ему Нобелевскую премию мира. А на месте Трампа хотел бы быть Путин?

– Путин хотел бы быть, конечно, но Путин не в том статусе. Понятно, что политический вес его снижен. И трудно представить, чтобы Путин выступал в качестве миротворца. Путин войноносец, Путин приносит войны, а не мир. Собственно, идея Трампа заключалась в том, что он войны останавливает, а не начинает. К этому, конечно, можно придираться. Но видно, что у него есть определенная стратегия именно в этом вопросе. Дескать, вот я прихожу, устанавливаю мир. Путин ничего подобного не делает, потому что его задача, наоборот, расширять зону и поле войны. И, собственно, очень интересно получается, что и Азербайджан, и Армения, которые действительно более 35 лет враждовали, теперь примирились без участия России.

– За близким к финальным договоренностям о мире представители Баку и Еревана в итоге едут в США. Почему это происходит?

– Россия потеряла такую возможность, потому что умудрилась рассориться и с Азербайджаном, и с Арменией. Я напомню, что в феврале 22 года с Азербайджаном были подписаны стратегические соглашения о сотрудничестве. А Армения традиционно была близка стратегически к Москве. Но невнятная и агрессивная политика Москвы привела к тому, что она разругался и с Азербайджаном, и с Арменией, что трудно было представить вообще. Поэтому Армения и Азербайджан нашли нового спонсора в лице Соединенных Штатов. Понятно, что Трампу это выгодно, но и России нос утерли.

– Как вы видите в этой связи реакцию Путина?

– Реакция Марии Захаровой показательна. Москва растеряна, не знает, как реагировать. Слишком язвить тоже не получается, потому что впереди возможная встреча Трампа и Путина. Во-вторых, нечего предложить. И в-третьих, это демонстрация того, что Москва пыжилась, пыжилась, хотя на самом деле и не пыталась их помирить, напротив, ее задача была разделять и контролировать. А Трамп вот пришел и смог.

Это, конечно, для Путина большой удар, потому что он теряет еще и Южный Кавказ. Это всегда была одна из опор империи. Соединенные Штаты, думаю, не сильно там будут присутствовать, но Турция уж точно [будет], а также Иран. Здесь же ведь еще один игрок есть, который после войны с Израилем, как пишут иранские издания, очень был недоволен позиции Москвы. Так что Россия за короткое время умудрилась растерять всех своих, если не стратегических партнеров, то союзников, те страны, с которыми можно было выстраивать какие-то достаточно ровные взаимоотношения.

– Как американское присутствие на территории Армении может отразиться на присутствие российских военных в Армении?

– Это очень интересный вопрос. Вы знаете, декларация это одно, а реальная политика –другое. Для Трампа сейчас было важно продемонстрировать, что он сдюжил, что он смог помирить. А как оно дальше получится, думаю, что даже в Вашингтоне не сильно представляют. В Армении тоже есть противники присутствия США, потому что это эскалирует ситуацию и создает определенный полюс напряжения, что не сильно нужно Еревану. Россия в последнее время, как мы видим, усиливает свое присутствие в Гюмри. С началом войны против Украины она оттуда выводила части и военную технику. А сейчас, наоборот, наращивает. Поэтому, конечно, в Армении беспокоятся.

Читайте нас также:
#мирные переговоры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 175
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 341
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 182
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 200

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 10
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 33
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 29
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 33
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 55
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 50
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 10
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 33
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео