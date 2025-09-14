Сотни тысяч протестующих в Лондоне и столкновения с полицией. Маск призвал свергнуть правительство UK

По последним данным, 25 человек были задержаны за нападения на полицию и беспорядки во время многотысячного марша в субботу по улицам Лондона. Манифестация была организована ультраправым активистом Томми Робинсоном, который выступает против бесконтрольной миграции и бездействия властей.

Робинсон, чье настоящее имя Стивен Яксли-Леннон и который известен своими националистическими и антимигрантскими взглядами, назвал марш демонстрацией в защиту свободы слова, а также британского наследия и культуры.

По оценкам полиции, митинг "Объединим королевство" собрал от 110 000 до 150 000 человек. Другие источники, в том числе организаторы, назвают большую цифру. В контрпротесте "Марш против фашизма", организованный ультралевой организацией Stand Up to Racism, собрал около 5 000 участников.

Более 1000 полицейских патрулировали демонстрации, а буферная зона была направлена на предотвращение столкновений между двумя сторонами. Именно эти стражи правопорядка и стали объектом агрессии. Всего пострадали 26 полицейских.

По заявлению помощника комиссара полиции метрополии Мэтта Твиста, протест, первоначально мирный, перерос в насилие, и именно протестующие "Объединим королевство" атаковали полицейских. Также они бросали предметы в участников противоположного митинга и пытались прорваться через барьеры, установленные для разделения групп. По словам полицейских, им пришлось применить силу, чтобы не допустить прорыва заграждения, сдерживающего толпу.

Новый глава МВД Шабана Махмуд пообещала, что будут найдены все нарушители и привлечены к ответственности - многие уже идентифицированы.

Некоторые сторонники Робинсона держали в руках таблички с надписями "Остановите лодки", "Отправьте их домой" и "Хватит, спасите наших детей". Многие также несли красно-белый флаг Англии и "Юнион Джек" - государственный флаг Соединенного Королевства - и скандировали: "Мы хотим вернуть нашу страну".

На контрпротесте люди держали таблички с надписями "беженцы приветствуются" и "разгроми ультраправых" и кричали: "Встань, дай отпор".

Марши проходят в то время, когда в Великобритании на разном уровне обсуждаются вопросы нелегальной миграции. Общество потрясли за последнее время несколько громких скандалов, связанных с насилием (так называемые "банды груминга" и нападение на девочек в танцевальной студии в Саутпорте), а также вопрос расселения соискателей убежища в гостиницах. Решения суда - сначала за, потом против - вызвали недовольство с разных сторон политического спектра. В конце августа в крупных городах Лондона также прошли массовые митинги и марши противников и сторонников миграции.

По сообщениям британских СМИ, Томми Робинсон транслировал митинг в прямом эфире на X, и в субботу днем его аудитория достигла 2,9 миллиона зрителей. Сюрпризом стало появление владельца сервиса Илона Маска.

Неожиданно появивишись перед зрителями по видеосвязи, технологический миллиардер призвал к «смене правительства» в Великобритании.

«Вы не можете — у нас нет еще четырех лет, или когда бы ни были следующие выборы, это слишком долго, — сказал Маск. - Что-то нужно делать. Необходимо распустить парламент и провести новые выборы».