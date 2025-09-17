Baltijas balss logotype
Джорджа Сороса обвинили в попытке свержения правительств 3 720

В мире
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Джорджа Сороса обвинили в попытке свержения правительств
ФОТО: Global Look Press

Экс-конгрессвуман Маккини: спекулянт Сорос должен ответить за организацию протестов в мире.

Миллиардер Джордж Сорос должен понести ответственность за организацию протестов в мире и попытки свержения «неугодных» режимов в нескольких странах. Такое мнение выразила бывшая член Палаты представителей Конгресса США Синтия Маккини.

«Я надеюсь, расследование в отношении Сороса позволит привлечь его к ответственности, потому что, честно говоря, он превратил миграцию в оружие. Сорос использовал весь политический процесс в США и довел его до такой степени, что люди не до конца понимают, что такое настоящее общественное мнение в стране (...) Сорос — мастер хаоса», — отметила экс-конгрессвуман.

Маккини указала, что миллиардер объехал весь мир, чтобы «навязать смену режимов демократически избранным правительствам» в нескольких государствах, за что, по ее мнению, он должен понести наказание.

27 августа президент США Дональд Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности миллиардера Джорджа Сороса и его сына Александра за поддержку протестов в стране. Глава Белого дома добавил, что власти «не позволят этим безумцам и дальше разрывать Америку на части».

«Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть привлечены к ответственности по закону RICO ("Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях" — прим.543) за поддержку насильственных протестов на территории США», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что власти США «не позволят этим безумцам и дальше разрывать Америку на части». По его словам, Сорос и помогающая ему «группа психопатов» нанесли стране огромный ущерб.

#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    18-го сентября

    Эта венгерская еврейская гнида и его подельники во всех странах должны понести ответственность через повешение,если посмотреть ,что они сделали с теми государствами ,куда приложили руку. Далеко ходить не надо,ведь Сорос приложил руку и к развалу СССР,чем гордится до сих пор,поэтому ясно и понятно,кто оказался у власти во многих постсоветских пространствах-психопаты,люди,ненавидящие другие народы и жадные до ужаса,готовые уничтожать гоев любыми путями,где военными ,как на Украине,где ,,красиво,через медицину,образование ,культуру и т.д. ,,Хабад-это дорога в Ад,,Эдуард Ходос,бывший глава общины евреев Харькова.Уж он то знает,что говорит и это знает каждый здравомыслящий еврей,далёкий от нацизма . Авось,что то поменяется в мире и в Латвии.Хочется верить или мы будем в Аду.🔯👽😈

    8
    2
  • ji
    jurijs ivanovs
    17-го сентября

    трамп знает что говорит ! молодец ! трамп большой друг латышского народа и главный стратегический партнёр ! трамп всегда и во всём был прав ! правильно сказал ! и конгресс вумен правильно говорит ! нам до них ещё расти и рати ! пожтому сорос нам не авторитет ! а трамп наш папочка и мы должны его слушаться ! слава украине ! батька наш бандэра !сорос плохая редиска !

    2
    7
  • пк
    полосатый конь
    jurijs ivanovs
    18-го сентября

    Это точно, что большой друг ! Главное, чтобы завтра он вспомнил, что говорил вчера. Дедуля - молодец ! Он просто супер стар !

    9
    1
Видео