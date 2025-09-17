Миллиардер Джордж Сорос должен понести ответственность за организацию протестов в мире и попытки свержения «неугодных» режимов в нескольких странах. Такое мнение выразила бывшая член Палаты представителей Конгресса США Синтия Маккини.

«Я надеюсь, расследование в отношении Сороса позволит привлечь его к ответственности, потому что, честно говоря, он превратил миграцию в оружие. Сорос использовал весь политический процесс в США и довел его до такой степени, что люди не до конца понимают, что такое настоящее общественное мнение в стране (...) Сорос — мастер хаоса», — отметила экс-конгрессвуман.

Маккини указала, что миллиардер объехал весь мир, чтобы «навязать смену режимов демократически избранным правительствам» в нескольких государствах, за что, по ее мнению, он должен понести наказание.

27 августа президент США Дональд Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности миллиардера Джорджа Сороса и его сына Александра за поддержку протестов в стране. Глава Белого дома добавил, что власти «не позволят этим безумцам и дальше разрывать Америку на части».

«Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть привлечены к ответственности по закону RICO ("Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях" — прим.543) за поддержку насильственных протестов на территории США», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что власти США «не позволят этим безумцам и дальше разрывать Америку на части». По его словам, Сорос и помогающая ему «группа психопатов» нанесли стране огромный ущерб.