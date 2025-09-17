Мужчина 1600 раз за месяц позвонил спасателям и ничего не сказал

В Японии мужчина 1600 раз за месяц позвонил в экстренные службы.

В Японии задержали мужчину из Токио, который за месяц сотни раз позвонил на телефон экстренных служб. Об этом сообщает Japan Today.

За решетку попал 36-летний Сигэнари Куросава, который в течение месяца терроризировал службу спасения молчаливыми звонками. С 1 по 28 июля он более 1600 раз позвонил спасателям и ни разу ничего не сказал. Каждый раз после ответа оператора японец просто вешал трубку.

Куросава признался, что звонил на телефон экстренных служб, однако не раскрыл своих мотивов. Его обвинили в намеренном создании помех работе спасателей.

Более того, выяснилось, что подобные молчаливые звонки периодически поступали в экстренные службы Токио с января 2024 года. Сейчас полиция пытается установить, был ли Куросава причастен к ним.