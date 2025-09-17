Baltijas balss logotype
Навальная призвала обнародовать данные о смерти ее мужа 4 345

В мире
Дата публикации: 17.09.2025
Deutsche Welle
Навальная призвала обнародовать данные о смерти ее мужа

Западные лаборатории по политоображениям не публикуют информацию о том, чем именно был отравлен Алексей Навальный, скончавшийся в колонии в РФ, считает вдова политика Юлия Навальная. Она призывает раскрыть эти данные, пишет DW.

Западные лаборатории, получившие на основании анализов доказательства того, что оппозиционный политик Алексей Навальный скончался в российской колонии от отравления, должны сделать их достоянием общественности. С таким призывом выступила супруга покойного политика Юлия Навальная во вторник, 17 сентября, в Telegram.

"В феврале 2024 года нам удалось получить, переправить за границу и передать лаборатории одной из западных стран биологические материалы Алексея. Несколько месяцев назад я узнала, что результаты получены, и уже две лаборатории двух стран независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексей был отравлен", - написала Навальная, объявившая после смерти своего мужа, что намерена продолжать его дело.

По словам Юлии Навальной, "никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет", поскольку гражданин РФ был убит на территории России и все доказательства этого также находятся на территории России.

В связи с "политическими соображениями" и другими причинами родные и соратники оппозиционера не могут получить официальных результатов, где написано, каким именно ядом он был отравлен, рассказала Навальная. "Но мы все заслуживаем эту правду знать. Я требую, чтобы результаты исследований того, чем именно был отравлен мой муж, Алексей Навальный, были раскрыты. Я требую это для себя, для наших детей, для родителей Алексея, для наших сторонников в России, и для всех людей во всем мире, которые борются за свободу, и справедливость", - заявила она.

Отравление и гибель Алексея Навального в России

Алексей Навальный в августе 2020 года потерял сознание на борту рейса Томск - Москва, который после этого экстренно посадили в Омске, где политику оказали первую помощь. Через несколько дней Навального, не приходящего в сознание, переправили в берлинскую клинику "Шарите", где продолжилось лечение и реабилитация.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии, проведя токсикологический анализ проб, взятых у российского оппозиционера, обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию, где был задержан, осужден и, как передавали СМИ и его сторонники, подвергался издевательствам со стороны властей. 16 февраля 2024 года политик, которого считали главным политическим соперников президента РФ Владимира Путина, скончался в сибирской колонии, где отбывал многолетний срок.

Оставить комментарий

(4)
  • ДП
    Дарья Павловна
    17-го сентября

    Пусть земля будет пухом мученику Алексею! Только врядли его отравили - просто загнобили, замучили невыносимыми условиями, по карцерам и бурам, где его держали многие дни. А кто этому радуется - пусть с его родными случится то же самое!

    2
    2
  • Е
    Ехидный
    17-го сентября

    видимо у тетки бабло кончилось вот и решила напомнить о себе !!!! сам Навальный уже никому не интересен - место его заняли , бабки текут в другие карманы , поэтому Леху никто вспоминать не хочет !!!!

    11
    3
  • VU
    Vards Uzvards
    17-го сентября

    "политик, которого считали главным политическим соперников президента РФ Владимира Путина" - кто считал? Поп Гапон не был "главным политическим соперником" Николая II, а провокатором охранки, которого удавили, когда он был не нужен и возомнил про себя многое. Подробности его смерти не интересны ни кому кроме историков.

    16
    2
  • ДП
    Дарья Павловна
    Vards Uzvards
    18-го сентября

    Никаких внятных сведений, что он был провокатором охранки в природе не существует. Это миф школьной программы советских времен. Убили его эсеры, поскольку видели в нем для себя проблему. Прочих революционеров он тоже в этом плане беспокоил. Там все сложнее, чем вы думаете, в силу своей малообразованности. Если бы движение пошло по пути Георгия Гапона, а не товарищей Коминтерна - была бы сегодня другая Россия

    1
    0
Читать все комментарии

