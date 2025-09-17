В ЕС заявили о беспокойстве из-за учений «Запад-2025»

Участие Индии в совместных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2025» беспокоит Европейский союз (ЕС), поскольку это осложняет для Брюсселя укрепление партнерских отношений с Нью-Дели. Об этом сообщает The Finacial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Мы были более чем удивлены. Участие Индии в военных учениях "Запад-2025" вызывает у нас беспокойство. Для нас это действительно проблема», — передает издание слова неназванного европейского чиновника.

Представитель Европейской комиссии Анита Хиппер заявила, что обеспокоенность Брюсселя была «напрямую доведена до сведения индийских властей». По ее мнению, участие Индии в военных учениях совместно с Россией якобы посылает «неверный сигнал».

Ранее в Кремле сообщили, что Индия, Бангладеш, Иран, Буркина-Фасо, Конго и Мали поучаствовали в совместных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2025». Также российский лидер Владимир Путин пообщался с зарубежными представителями и поблагодарил их за участие.