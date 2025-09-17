Воевавшая с Россией постсоветская страна полностью погасила долг перед Москвой

Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией, Арменией и Азербайджаном.

В материалах по поводу госдолга, где ранее в отношении России указывались 3,997 миллиона долларов, теперь стоит прочерк, пишут СМИ.

На период заключения соглашения об урегулировании вопроса в 2005 году долг Тбилиси перед Москвой составлял 158 миллионов долларов, к 2013 году он уменьшился примерно до 100 миллионов долларов, а еще через пять лет — 61,4 миллиона.

Осенью 2024 года внешний госдолг Грузии вырос до рекордных 9,03 миллиарда долларов (сейчас составляет 9,09 миллиарда), но на РФ из этой суммы приходилось только 7,8 миллиона.