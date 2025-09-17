Baltijas balss logotype
Воевавшая с Россией постсоветская страна полностью погасила долг перед Москвой

В мире
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Воевавшая с Россией постсоветская страна полностью погасила долг перед Москвой
ФОТО: Global Look Press

Грузия полностью погасила долг перед Россией.

Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией, Арменией и Азербайджаном.

В материалах по поводу госдолга, где ранее в отношении России указывались 3,997 миллиона долларов, теперь стоит прочерк, пишут СМИ.

На период заключения соглашения об урегулировании вопроса в 2005 году долг Тбилиси перед Москвой составлял 158 миллионов долларов, к 2013 году он уменьшился примерно до 100 миллионов долларов, а еще через пять лет — 61,4 миллиона.

Осенью 2024 года внешний госдолг Грузии вырос до рекордных 9,03 миллиарда долларов (сейчас составляет 9,09 миллиарда), но на РФ из этой суммы приходилось только 7,8 миллиона.

#грузия #россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • А
    Алекс
    17-го сентября

    Ты ветеран той войны?Или соловьёв по телевизору рассказал?

    3
    6
  • ТК
    Тото Кутунио
    Алекс
    17-го сентября

    Факты. И парламент Грузии на прошлой неделе рассматривал чтобы галстукаеда приземлить ещё на кучу лет за развязывания этой войны.

    4
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    17-го сентября

    Зачем надо было написать воевавшая? А война была злючая! Кто быстрей до Тбилиси рванёт РФ или войны Саакашвили.

    3
    2
Читать все комментарии

Видео