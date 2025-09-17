Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский пообещал России крупные проблемы с энергетикой зимой 2 1155

В мире
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Зеленский пообещал России крупные проблемы с энергетикой зимой
ФОТО: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал России проблемы с энергетикой ближайшей зимой. Его слова передает Telegram-канал «Новини.LIVE».

По его словам, россияне будут иметь проблемы с энергетикой зимой, имея ввиду, как отмечает издание, скорей всего попытки ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Помимо этого, он заявил, что ВСУ планируют операции, которые помешали бы российским войскам наносить удары по Украине.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу после закрытой встречи заявил, что Владимир Зеленский объявил о намерении воевать с Россией до конца.

Россия уже теряет доходы от продажи нефти

Поставки российской нефти морем снизились после атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Согласно этим подсчетам, средний объем поставок российской нефти по морю за неделю до 14 сентября составил 3,18 млн баррелей в сутки, это на 934 тысячи баррелей в сутки меньше, чем в предыдущие семь дней. Агентство пишет, что это самое резкое падение с июля прошлого года.

Экспорт через Приморск снизился до 730 тысяч баррелей в сутки – минимума с конца июля, а поставки из Усть-Луги упали вдвое, до 313 тысяч баррелей. Отправки из Новороссийска снизились до 647 тысяч баррелей в сутки.

По подсчетам Bloomberg, всего за неделю 29 танкеров погрузили 22,26 млн баррелей нефти (против 28,79 млн на 38 судах неделей ранее). Агентство связывает снижение поставок с атаками украинских беспилотников на объекты российской энергетической инфраструктуры.

Читайте нас также:
#война в украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
3
1
6

Оставить комментарий

(2)
  • Ч
    Чангл
    17-го сентября

    Зе не боится если Россия перестанет продавать через Индию? Скажет ну нет нефти вы там сами. Одна неделя и зее.ли Бобо нет. Европа не дебилы

    15
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    17-го сентября

    А если нет ? То ты, выходит, пи.....бол??

    16
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 130
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 281
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 239
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 425

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 9
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 13
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 32
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 28
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 105
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 35
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 9
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 13
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео