Зеленский пообещал России крупные проблемы с энергетикой зимой

По его словам, россияне будут иметь проблемы с энергетикой зимой, имея ввиду, как отмечает издание, скорей всего попытки ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Помимо этого, он заявил, что ВСУ планируют операции, которые помешали бы российским войскам наносить удары по Украине.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу после закрытой встречи заявил, что Владимир Зеленский объявил о намерении воевать с Россией до конца.

Россия уже теряет доходы от продажи нефти

Поставки российской нефти морем снизились после атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Согласно этим подсчетам, средний объем поставок российской нефти по морю за неделю до 14 сентября составил 3,18 млн баррелей в сутки, это на 934 тысячи баррелей в сутки меньше, чем в предыдущие семь дней. Агентство пишет, что это самое резкое падение с июля прошлого года.

Экспорт через Приморск снизился до 730 тысяч баррелей в сутки – минимума с конца июля, а поставки из Усть-Луги упали вдвое, до 313 тысяч баррелей. Отправки из Новороссийска снизились до 647 тысяч баррелей в сутки.

По подсчетам Bloomberg, всего за неделю 29 танкеров погрузили 22,26 млн баррелей нефти (против 28,79 млн на 38 судах неделей ранее). Агентство связывает снижение поставок с атаками украинских беспилотников на объекты российской энергетической инфраструктуры.