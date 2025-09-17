Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский раскрыл состав пакета военной помощи из США 2 732

В мире
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Зеленский раскрыл состав пакета военной помощи из США
ФОТО: Youtube

Зеленский заявил, что в пакете поставок из США будут ракеты для Patriot и HIMARS.

В первые два пакета военной помощи из Соединенных Штатов, оплаченные странами НАТО в рамках программы приоритетных потребностей (PURL) по закупке американского вооружения для Киева, войдут ракеты для систем Patriot и реактивные снаряды для HIMARS. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой, видео опубликовано на YouTube-канале главы Европарламента.

«Мы получим за октябрь дополнительные деньги, я думаю где-то у нас будет 3,5-3,6 миллиарда [долларов]. Первые два пакета — по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — сообщил украинский лидер.

Ранее стало известно, что первую партию вооружения уже отправили украинской стороне. Представитель НАТО в Киеве Патрик Тернер заявил, что четыре пакета в рамках механизма программы приоритетных потребностей PURL были профинансированы и «уже на своем пути».

Читайте нас также:
#война в украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
3
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    17-го сентября

    а то мы беспокоились ! спать не могли ! всё думали гадали что же там в этом пакете ? теперь то мы спокойны ! спасибо зеленскому !

    5
    0
  • ji
    jurijs ivanovs
    17-го сентября

    раскрыл таки ! молодец ! ничего не скрывает ! рубит правду матку о составе пакета помощи ! а уж как мы рады ! сша прямо пакеты помощи шлют ! вот это номер ! спасибо зеленскому за то что всё разложил по полочкам !

    5
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 130
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 282
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 239
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 425

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 9
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 13
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 32
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 29
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 105
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 36
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 9
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
1
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 13
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео