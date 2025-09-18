Без евреев у Германии не может быть хорошего будущего - Мерц

У Германии не может быть хорошего будущего без евреев. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Deutsche Welle.

«Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры. Я хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — сказал он.

Он также осудил ту критику Израиля, которая является предлогом для антисемитизма. При этом Мерц допустил критику израильских властей, но напомнил, что существование и безопасность Израиля являются неотъемлемой частью немецкой политики.