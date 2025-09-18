Baltijas balss logotype
Без евреев у Германии не может быть хорошего будущего - Мерц

В мире
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Без евреев у Германии не может быть хорошего будущего - Мерц
ФОТО: Global Look Press

У Германии не может быть хорошего будущего без евреев. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Deutsche Welle.

«Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры. Я хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — сказал он.

Он также осудил ту критику Израиля, которая является предлогом для антисемитизма. При этом Мерц допустил критику израильских властей, но напомнил, что существование и безопасность Израиля являются неотъемлемой частью немецкой политики.

#германия
(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го сентября

    Если это так, то зачем немцы так истово, можно даже сказать с самозабвением массово участвовали в холокосте?

  • A
    Anim
    18-го сентября

    Нет у Германии "хорошего будущего". И евреи тут совершенно ни при чём.

  • A
    Aleks
    18-го сентября

    Каких из евреев он имел ввиду ,Мерц не уточнил .Если евреев-немцев,то хана Германии,что мы видим в Латвии по евреям -латышам.👽🔯😎

Видео