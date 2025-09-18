Европа стала неуправляемым континентом, страдая от разногласий - Bloomberg

«От Великобритании до Польши Европа стала неуправляемым континентом. Сейчас она страдает от пагубного сочетания напряженной ситуации с бюджетами, затянутого административного процесса, парламентской раздробленности, активной оппозиции со стороны политических экстремистов, а также разногласий, часто выливающихся в уличные протесты (...). Многие европейские лидеры просто не в состоянии ничего сделать», — отмечается в материале.

Заведующий кафедрой политологии Римского университета Луис Джованни Орсина, комментируя перспективы окончания политического кризиса в Европе, заявил, что настроен «крайне пессимистично». Он указал на то, что мир изменился, и та политика, которую в настоящий момент ведут европейские лидеры, «больше не вписывается в общую картину».