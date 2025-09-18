Baltijas balss logotype
Европа стала неуправляемым континентом, страдая от разногласий - Bloomberg 3 601

В мире
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Европа стала неуправляемым континентом, страдая от разногласий - Bloomberg
ФОТО: Unsplash

Из-за большого количества внутренних разногласий и проблем Европа стала неуправляемым континентом. О кризисе в регионе сообщает Bloomberg.

«От Великобритании до Польши Европа стала неуправляемым континентом. Сейчас она страдает от пагубного сочетания напряженной ситуации с бюджетами, затянутого административного процесса, парламентской раздробленности, активной оппозиции со стороны политических экстремистов, а также разногласий, часто выливающихся в уличные протесты (...). Многие европейские лидеры просто не в состоянии ничего сделать», — отмечается в материале.

Заведующий кафедрой политологии Римского университета Луис Джованни Орсина, комментируя перспективы окончания политического кризиса в Европе, заявил, что настроен «крайне пессимистично». Он указал на то, что мир изменился, и та политика, которую в настоящий момент ведут европейские лидеры, «больше не вписывается в общую картину».

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • bt
    bory tschist
    19-го сентября

    "Европа стала неуправляемым континентом ..." да, чтоб вы укáкались cо своими дебильными новостями! "сдохни ты сегодня я – завтра" – скорее всего относится к этому дебильному порталу BB

    1
    0
  • A
    Aleks
    18-го сентября

    Если бы после смерти Сталина недобитки троцкисты с помощью денег Сороса и под патронажем людей из Нью Йорка не стали раскачивать СССР изнутри и потом с помощью Главы КГБ Либермана (Андропова) и внуком хабадного раввина Мойшей Гарбером (Горбачевым) не добили его окончательно,то СССР был бы живее всех живых и жили бы уж точно в развитом социализме,где есть место людям. Да и в мире все было по другому . Не надо сравнивать воровской ЕС под пятой Сиона и СССР в его раннем становлении после уничтожения большей части троцкистов. Думаю,если их зачистить в ЕС и по странам,то был бы совсем другой ЕС.

    5
    2
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    18-го сентября

    Поры бы прекратить эксперимент с крайне неудачным аналогом бывш. СССР.

    14
    4
Читать все комментарии

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 11
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 1 13
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 32
Почему фондовые рынки Азии опережают США 29
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 105
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 36
Видео