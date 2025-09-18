Baltijas balss logotype
Лукашенко - о Николае Статкевиче: Мы забрали его в Беларусь 0 592

В мире
Дата публикации: 18.09.2025
Deutsche Welle
Лукашенко - о Николае Статкевиче: Мы забрали его в Беларусь
ФОТО: dw.com

Правитель Беларуси прокомментировал отказ политика Николая Статкевича, освобожденного из колонии, уезжать из страны, пишет DW.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко в среду, 17 сентября, прокомментировал решение политзаключенного Николая Статкевича остаться в Беларуси после своего освобождения. Слова Лукашенко, сказанные на встрече с белорусскими пропагандистами и провластными экспертами, приводит издание "Зеркало".

Лукашенко заявил, что 69-летний Статкевич на момент освобождения был "уже на исходе" и мог "скоро помереть - не дай бог в тюрьме". Правитель Беларуси также подтвердил, что после освобождения Николай Статкевич отказался покидать страну.

"Туда зашел, вроде на нейтральную полосу, перешел к литовцам, ребята спросили: "Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму…" - "Пойду в тюрьму". Ну, хорошо. Забрали его. Не бросить же его. Все-таки наш человек. Гражданин, вернее, наш", - цитирует издание Лукашенко.

Где в настоящее время находится Статкевич, он не рассказал.

Освобождение 52 политзаключенных в Беларуси

Николай Статкевич, белорусский политик и экс-кандидат в президенты в 2010 году, был среди 52 политзаключенных, освобожденных 11 сентября после переговоров США и Беларуси. В тот же день они были депортированы в Литву, однако Статкевич отказался покидать Беларусь. Он несколько часов находился в нейтральной зоне белорусско-литовской границы. Вскоре литовские пограничники сообщили, что Статкевич покинул нейтральную зону и вернулся в Беларусь.

Политзаключенных не спрашивали, хотят ли они уехать из Беларуси

У освобожденных не спрашивали, согласны ли они покинуть страну. "Нам не давали никаких бумаг, не вели разговоров. Надели мешки на голову, вывезли в СИЗО КГБ, там посадили в автобусы - и все", - рассказал DW экс-политзаключенный Микола Дедок.

15 сентября издание "Наша Нiва" со ссылкой на источник сообщило, что Николая Статкевича вернули в колонию.

