Стармер признает Палестину после визита Трампа - СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признает Палестинское государство в выходные, после завершения визита президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Times со ссылкой на источники, пишет LETA со ссылкой на The Guardian.

Ранее Стармер заявлял, что планирует признание Палестины до начала заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, если Израиль не выполнит ряд условий для улучшения гуманитарной ситуации в Газе.

Высокопоставленные встречи на саммите ООН с участием мировых лидеров начнутся 23 сентября.

По информации The Times, Стармер воздерживается от официального заявления о признании Палестины до отъезда Трампа из Великобритании, опасаясь, что это может затмить совместную пресс-конференцию лидеров, запланированную на четверг.

Ранее о намерении признать Палестину в ходе сессии Генассамблеи ООН заявили Франция, Австралия и Канада.

В июле Стармер подчёркивал, что признание Палестины должно быть обусловлено выполнением ряда требований. Он выразил готовность воздержаться от такого шага, если Израиль согласится на прекращение огня и долгосрочное устойчивое мирное решение, предполагающее создание двух государств, а также позволит ООН возобновить доставку гуманитарной помощи.

Тем не менее, маловероятно, что все три условия будут выполнены.

Палестину уже признали 147 из 193 государств – членов ООН.