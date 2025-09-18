В Лондоне прошли массовые акции протеста правых сил. Более 100 тыс. человек вышли с плакатами с призывами вернуть мигрантов на родину, прекратить прибытие лодок и сплотить Соединенное Королевство. Почему миграционная ситуация в Британии становится всё более напряженной и к каким последствиям может привести кризис?

Сторонники правого активиста Томми Робинсона провели в Лондоне митинги под лозунгом «Соединим королевство». Всего собралось более 100 тысяч человек. Многие из них держали в руках флаг Англии с красным крестом Святого Георгия, а также британский «Юнион Джек». В толпе звучали резкие возгласы в адрес премьер-министра Кира Стармера. Организаторы и их сторонники выражали категорическое несогласие с курсом властей в сфере миграции.

В Великобритании в последние годы наблюдается заметное недовольство из-за ограничения свободы слова, особенно в контексте обсуждения миграционной политики и инцидентов с участием приезжих. Многие британцы считают, что такая цензура мешает открытой дискуссии о реальной ситуации в стране. Кроме того, в Британии нередки случаи, когда мигрантов задерживают, но освобождают раньше, чем британцев за аналогичное правонарушение. Это воспринимается коренными жителями как проявление двойных стандартов. Такие тенденции усиливают критику общества в отношении работы властей.

Ситуацию подогрело и накопившееся раздражение из-за расселения мигрантов в гостиницах, которое ежегодно обходится бюджету примерно в 5,4 миллиарда долларов. К марту 2025 года около 32 тысяч нелегальных переселенцев были расселены более чем в 200 отелях по всей стране. Обычно людей временно направляют в специальные центры для ожидания решения по их прошениям, но имеющихся учреждений оказалось недостаточно, чтобы справиться с потоком. В последние недели нарастающее недовольство местных жителей вылилось в массовые протестные акции возле гостиниц, где размещены соискатели убежища.

Обещания властей сократить расходы и навести порядок могут оказаться политически рискованными. С одной стороны, ужесточение миграционных мер, вероятно, будет поддержано частью населения, обеспокоенной ростом преступности на фоне притока нелегалов. С другой стороны, есть риск, что изменение внутренней политики приведет к протестам правозащитников, которые раскритикуют изоляцию людей на военных объектах.

Политическая нестабильность

Еще в мае Великобритания объявила об ужесточении политики по отношению к приезжим. Британское правительство представило проект «Белой книги», в котором содержится программа реформирования миграционной системы. Одним из главных изменений стал пересмотр условий получения статуса постоянного жителя: для этого потребуется проживание сроком не менее 10 лет вместо прежних пяти, за исключением тех случаев, когда мигрант доказал особую значимость своего вклада в развитие экономики или общества. Помимо этого, предусмотрено требование обязательного подтверждения базового уровня английского языка. Это должно помочь приезжим быстрее адаптироваться и повысить их шансы на трудоустройство.

Реформа затрагивает также сферу депортации. В частности, МВД будет получать сведения обо всех иностранцах, осужденных в Великобритании, независимо от того, назначено ли им реальное тюремное заключение. Премьер-министр Кир Стармер, представляя инициативу в парламенте, попытался переложить ответственность за миграционный кризис на предыдущее правительство. По его словам, именно оно допустило многократное увеличение миграции — почти до миллиона человек за четыре года.

Трудности, связанные с наплывом нелегалов на маленьких лодках через Ла-Манш, действительно возникли задолго до прихода лейбористов к власти и представляли проблему также для консерваторов. В период их правления обсуждалась идея переселения таких мигрантов в Руанду, однако судебные тяжбы остановили запуск этой инициативы. Выборы прошли еще до того, как план был реализован, и уже вступивший в должность премьер Кир Стармер среди первых шагов принял решение полностью отказаться от руандской схемы.

Пока изменение миграционной политики, предложенное Стармером в мае этого года, не принесло значительных результатов. Согласно данным опроса YouGov для The Times в конце августа, значительная часть британцев выразила недовольство тем, как кабмин Кира Стармера справляется с миграционным кризисом. Большинство участников исследования заявили, что расселение нелегалов в гостиницах демонстрирует слабость правительства и неспособность решить проблему. Из более чем 2 тыс. опрошенных граждан 71% указали, что нынешние власти не справляются с ситуацией.

При этом доверие к способности Лейбористской партии в целом решить вопрос нелегальной миграции оказалось крайне низким: только 9% посчитали ее наиболее подходящей силой для преодоления кризиса. Наибольшая поддержка в ответах досталась Партии реформ Найджела Фараджа — 31% участников исследования уверены, что именно правопопулисты могут предложить более эффективные решения.

Развитие ситуации

Миграционный кризис в Британии нарастает из-за непрекращающегося притока нелегалов через Ла-Манш. Это усиливает нагрузку на центры приема беженцев, судебные инстанции и социальные службы. При этом население уже показывает усталость от неконтролируемой миграции. И вряд ли ситуация резко улучшится в ближайшие годы без серьезного ужесточения политики.

Важным элементом остается сотрудничество с Евросоюзом. Совместные операции по пресечению трафика и соглашения о депортации создают основу для снижения нелегального потока. Однако с миграционным кризисом не справляются и в странах ЕС. Около 10 лет назад бывший канцлер Германии Ангела Меркель фактически обеспечила свободный проход мигрантов через европейские границы, после чего идеи либерального регулирования миграции получили распространение в западных странах.

Великобритания уже много лет борется с миграционными проблемами, и эта тема продолжает оставаться одной из самых острых во внутренней повестке страны. Кабинеты министров, сменяя друг друга, неоднократно заявляли о намерении взять под контроль нескончаемый поток мигрантов. Однако на практике добиться ощутимых результатов так и не удалось. Внутриполитическая ситуация осложняется тем, что число мигрантов демонстрирует устойчивый рост, а общественность всё чаще требует быстрых и решительных шагов.

Рейтинг премьера Стармера быстро снижается, и его поддержка достигла минимальных показателей за год. Лейбористы не оправдали ожиданий в экономике и миграционной политике. Рост долговой нагрузки и внутренние разногласия в партии — также одни из ключевых причин падения популярности. Для укрепления позиций даже обсуждается идея снизить возраст голосования до 16 лет, так как молодежь остается более благосклонной к Стармеру. Однако вряд ли этот спасательный круг поможет премьеру.

• В сложившейся ситуации значительную роль в Британии начинает играть Найджел Фарадж, известный своими выступлениями за жесткий контроль границ и ограничение миграционных потоков. Его позиция находит отклик у значительной части общества, и это отражается на росте его политического влияния. При этом активность Фараджа вышла за рамки Британии. Он посетил Белый дом, где обратил внимание на миграционный кризис в королевстве. В результате он вывел внутреннюю повестку на международный уровень и заработал дополнительные очки у избирателей.