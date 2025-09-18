Baltijas balss logotype
Трамп нарушил важное правило этикета во время встречи с Карлом III

В мире
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Трамп нарушил важное правило этикета, повернувшись спиной к британскому королю Карлу III и после еще несколько раз похлопав его по спине.

Президент США Дональд Трамп нарушил одно из важных правил этикета во время встречи с Карлом III. Об этом пишет Daily Star.

Также Дональд Трамп опередил короля Великобритании Карла III во время смотра почетного караула в Виндзоре и несколько раз похлопал британского монарха по спине.

Согласно этому предписанию, гость короля никогда не должен поворачиваться к нему спиной. Однако президент США обогнал Карла III на несколько шагов и шел мимо строя гвардейцев в сопровождении офицера. «Неловкое зрелище: король выглядит как паж, ожидающий Трампа. А он вышагивает впереди и совершенно игнорирует нашего Карла, который плетется следом», — пишет Daily Star.

#дональд трамп
(5)
  • A
    Aleks
    19-го сентября

    Должен еще нарисоваться Каменев ,если уж Зиновьев появился.Правда плохо закончили оба как и их друган Лева.😂👽

    1
    2
  • A
    Aleks
    19-го сентября

    Ну,дебилам,как говорится,ничего не докажешь,а умные и так все понимают.Каждый первый особенно,а каждый второй,типа,, Зиновьева,,-есть дурак.

    1
    2
  • A
    Aleks
    19-го сентября

    Трамп не только нарушил этикет ,но и со своим постельным бельем приехал,показав Главной радикальной стране -синагоге ,что он на нее болт клал и Стармер тут же признал Палестину.😀 Всего то в мире надо придушить три страны,где есть ядерное оружие и у власти радикалы иудеи-это Израиль,Англию и Россию и жизнь в мире будет совсем другая

    0
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    19-го сентября

    Дурак ты и есть дурак. Под данное определение попадают практически все твои комментарии.

    3
    0
  • З
    Злой
    19-го сентября

    Так Трамп сильнее, поэтому и шёл как хотел, хорошо ещё что по спине похлопал, а не дал просто в морду!

    2
    1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 13
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 13
