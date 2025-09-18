Трамп нарушил важное правило этикета, повернувшись спиной к британскому королю Карлу III и после еще несколько раз похлопав его по спине.

Президент США Дональд Трамп нарушил одно из важных правил этикета во время встречи с Карлом III. Об этом пишет Daily Star.

Также Дональд Трамп опередил короля Великобритании Карла III во время смотра почетного караула в Виндзоре и несколько раз похлопал британского монарха по спине.

Согласно этому предписанию, гость короля никогда не должен поворачиваться к нему спиной. Однако президент США обогнал Карла III на несколько шагов и шел мимо строя гвардейцев в сопровождении офицера. «Неловкое зрелище: король выглядит как паж, ожидающий Трампа. А он вышагивает впереди и совершенно игнорирует нашего Карла, который плетется следом», — пишет Daily Star.