В США рабочие бригады приступили к вырубке деревьев и кустарников, чтобы подготовить площадку для строительства бального зала в Белом доме, которое ранее анонсировал американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

«Рабочие бригады начали вырубать деревья, удалять кустарники и перекапывать участки Южной лужайки Белого дома, приступая к реализации проекта президента Дональда Трампа по строительству бального зала площадью 90 тыс. кв. футов (8,3 тыс. кв. м. — Ред.) стоимостью $200 000 000 на участке к югу от Восточного крыла здания», — говорится в материале.

По данным издания, детали проекта строительства не разглашаются. Белый дом не опубликовал архитектурных планов здания или его точного местоположения, а также не представил проект в национальную комиссию по капитальному планированию.

При этом американские чиновники не уточнили, сколько деревьев будет убрано, чтобы освободить место для помещения.

Газета The Hill ранее отмечала, что план Трампа о создании в Белом доме бального зала раскритиковали в Соединенных Штатах. В публикации приводятся утверждения американского президента, согласно которым на данный проект, который пытались осуществить его предшественники на протяжении последних 150 лет, «не будет потрачен ни единый государственный доллар».

В августе американский лидер подписал указ, который обязывает строить все новые федеральные здания в классическом архитектурном стиле.