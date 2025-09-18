У Болсонару диагностировали рак кожи

У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, приговорённого к 27 годам тюрьмы за планирование переворота, диагностирован рак кожи, сообщил в среду его врач Клаудио Биролини, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Во время проведённой в воскресенье операции у экс-президента были удалены два кожных образования, которые оказались злокачественными. Теперь ему необходим регулярный медицинский контроль, сообщил врач.

"Это не самая лёгкая и не самая агрессивная форма, но всё же форма рака кожи", – сказал Биролини в среду журналистам.

Во вторник Болсонару был госпитализирован из-за тошноты, головокружения и пониженного давления и провёл одну ночь в больнице. Во время обследования также были обнаружены следы недавно перенесённой пневмонии.

70-летний Болсонару в последнее время неоднократно проходил лечение от последствий ножевого ранения, полученного в 2018 году во время предвыборной кампании.

В настоящее время Болсонару находится под домашним арестом. На прошлой неделе он был признан виновным в планировании свержения президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы после поражения на президентских выборах в октябре 2022 года и приговорён к 27 годам лишения свободы.