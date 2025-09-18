Baltijas balss logotype
Украина получит ракеты Patriot и HIMARS по программе PURL 0 253

В мире
Дата публикации: 18.09.2025
Deutsche Welle
Украина получит ракеты Patriot и HIMARS по программе PURL
ФОТО: Thought Co

В рамках новой инициативы США и их союзников в первые пакеты военной помощи Киеву будут включены ракеты для Patriot и HIMARS, пишет DW.

В первые два пакета военной помощи Украине в рамках новой программы PURL, разработанной США и их союзниками, будут включены ракеты для системы ПВО Patriot и реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил в среду, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой в Киеве.

"Мы получили более 2 миллиардов средств от наших партнеров в рамках программы PURL. За октябрь мы получим еще... Я думаю, что у нас в итоге будет приблизительно 3-3,5 миллиардов", - сказал Зеленский. По его словам, стоимость первых двух пакетов оружия и боеприпасов американского производства составит по 500 млн долларов каждый.

Это первое применение нового механизма военной помощи Киеву. В рамках этой инициативы союзники оплачивают американское оружие для Украины из составленного ей списка приоритетных потребностей: Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

16 сентября агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи для Украины, они могут быть отправлены в ближайшее время.

СМИ: Украина предложила США сделку за гарантии безопасности

В августе сообщалось, что Киев, обороняющийся от вторжения РФ, предложил США сделку на 100 млрд долларов в обмен на гарантии безопасности. Если Вашингтон даст Украине гарантии безопасности, она закупит у США оружие на 100 млрд долларов, а профинансируют сделку европейские страны - такое предложение сделал Трампу президент Украины Владимир Зеленский, пишет Financial Times.

#война рф и украины
Оставить комментарий

