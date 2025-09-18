В группе диверсантов спецслужб РФ были четверо жителей Латвии

В группу лиц, созданную российскими спецслужбами и организовавшую четыре теракта в странах Европы путём пересылки посылок, начинённых самодельными взрывными устройствами, входили четверо жителей Латвии, установил Центр балтийской исследовательской журналистики "Re:Baltica" совместно с партнёрами — Общественным медиахолдингом Литвы LRT, российским изданием "The Insider", эстонским порталом "Delfi" и польским проектом "Frontstory", пишет ЛЕТА.

Это задержанный в марте этого года в сельском имении в Видземе 62-летний негражданин Латвии Василий Ковач, его племянники — двадцатилетние Роман и Вадим Борсуки из Украины, которые с матерью прибыли в Латвию, спасаясь от войны, и бывший штурман подводной лодки из Риги, пенсионер Александр Кацар.

По данным литовских следователей, братья Борсуки вместе с Ковачем в июне и июле 2024 года дважды доставляли предназначенные для диверсий посылки из Риги в Вильнюс. Кацар был ещё одним звеном в цепочке отправки.

Эта ветвь, начинавшаяся в Латвии и объединявшая в основном бывших членов советского подводного флота, была частью масштабной диверсионной операции Главного разведывательного управления (ГРУ) России, сообщает "Re:Baltica".

Прокуратура Литвы подозревает Ковача в участии в деятельности организованной террористической группы, за что грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение. Ковач отрицает вину и настаивает, что дело сфабриковано.

Тем не менее, как отмечает "Re:Baltica", Ковач не напоминает обычного жителя Латвии, который ходит на работу и по выходным отправляется на рыбалку.

По информации "Re:Baltica", Ковач приехал в Латвию из Украины в 1980-х годах работать в строительстве и создал здесь семью. После восстановления независимости Латвии он основал торговый бизнес в России, который позже, по его словам, у него отобрали. Он также управлял конным хозяйством, принадлежавшим родственнику, и периодически зарабатывал как капитан, перегоняя малые суда из Испании на Кубу, Кабо-Верде в Атлантическом океане и на Мальорку.

При обыске в его доме Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила на кухне под раковиной среди капсул для посудомоечной машины пистолет со стёртым серийным номером. Следователи также изъяли предмет, похожий на устройство для подавления мобильной связи.

"Re:Baltica" сообщает, что во время обыска были найдены и материалы по уголовному делу об убийстве криминального авторитета Геннадия Валягина. Валягин был застрелен в Плявниеках в 2022 году, а за его убийство были осуждены два гражданина Литвы. По версии Ковача, материалы якобы кто-то подбросил в его почтовый ящик в надежде, что он сможет помочь. Однако он не смог логично объяснить, каким образом мог бы помочь, и также утверждает, что не знает, как пистолет оказался на его кухне.

Ковач — единственный из латвийской ветви, кто до сих пор находится под арестом. Два брата были освобождены следствием спустя несколько месяцев, а этим летом из-под стражи был освобождён и пенсионер Кацар.

СГБ подтвердила, что по запросу литовских коллег задержала Ковача и провела обыски в связанных с ним местах. Более подробную информацию СГБ не раскрыла, поскольку дело находится в ведении прокуратуры Литвы. Литовские следователи также отказались от комментариев, указывает "Re:Baltica".

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Литвы и Бюро криминальной полиции Литвы выявили группу лиц, организовавших четыре теракта в странах Европы.

Установлено, что гражданин Литвы 1973 года рождения А.Ш. 19 июля прошлого года, действуя вместе с сообщниками, использовал международные службы доставки DHL и DPD, чтобы отправить из Вильнюса в европейские страны четыре посылки с самодельными взрывными устройствами. По данным СМИ, имя этого гражданина Литвы — Александр Шуранов.

Две из этих посылок были отправлены в Великобританию на грузовых самолётах DHL, а ещё две — в Польшу на грузовиках DPD.

Согласно информации прокуратуры, в ходе предварительного расследования установлено, что преступления были организованы и координировались гражданами России, связанными с российскими военными разведслужбами.

Некоторые из координаторов преступлений также напрямую связаны с терактом, совершённым в мае 2024 года в Вильнюсе, когда был подожжён магазин "Ikea".

Среди них — гражданин Украины 1988 года рождения Данило Громов, использующий также личные данные гражданина России Ярослава Михайлова, и имеющий двойное гражданство (Литвы и России) Томас Довган Стабачинскас, родившийся в 1971 году, указано в заявлении прокуратуры Литвы.

На данный момент 15 лицам предъявлены обвинения в организации и совершении преступлений. Среди обвиняемых — граждане России, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

Трое из них объявлены в международный розыск.

По данным правоохранительных органов Литвы, в ходе расследования установлено, что некоторые из взрывных устройств, спрятанных в посылках, действительно взорвались.

20 июля 2024 года в аэропорту Лейпцига (Германия), непосредственно перед погрузкой груза на самолёт DHL, в посылке из Вильнюса, предназначенной для отправки в Великобританию, сработало устройство с заранее запрограммированным электронным таймером, вызвав возгорание.

На следующий день другая посылка взорвалась и загорелась в грузовике DPD, следовавшем через территорию Польши, а 22 июля третья посылка загорелась на складе DHL в Бирмингеме (Великобритания).

Четвёртая посылка, перевозимая грузовиком DPD по территории Польши, не загорелась из-за технической неисправности, которая помешала детонации.

Как сообщают литовские правоохранительные органы, в ходе расследования было установлено, что заряд самодельных взрывных устройств с высокой воспламеняющей способностью контролировался электронными таймерами, спрятанными в массажных (вибрационных) подушках, а в тюбиках с гигиеническими и косметическими средствами содержалась дополнительная горючая смесь, усиливающая эффект возгорания. Для создания взрывоопасного эффекта использовались промышленные и военные материалы — термит, отличающийся чрезвычайно высокой температурой горения.