В США началась цензура? Там отменили суперпопулярное телешоу из-за слов ведущего

В мире
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
В США началась цензура? Там отменили суперпопулярное телешоу из-за слов ведущего
ФОТО: Youtube

Американский телеканал ABC в среду на неопределённый срок отменил вечернее ток-шоу популярного комика Джимми Киммела после его недавних высказываний в эфире о смерти консервативного активиста Чарли Кёрка и последовавших за этим угроз со стороны регуляторов, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AP и AFP.

Киммел в последних выпусках своего шоу неоднократно высказывался о реакции консервативных кругов на убийство Кёрка, в частности отметив, что «в стране MAGA многие усердно трудятся, чтобы заработать капитал на убийстве Чарли Кёрка».

Решение ABC отменить одно из самых влиятельных вечерних телешоу в США вызвало критику — его назвали актом правительственной цензуры. В то же время бывший президент Дональд Трамп выразил удовлетворение.

«Прекрасные новости для Америки, — написал Трамп на платформе Truth Social. — Поздравляю ABC с тем, что наконец-то сделали то, что давно нужно было сделать».

В июле телеканал CBS объявил об отмене ток-шоу другого комика — Стивена Колбера. Тогда Трамп также выразил радость по этому поводу.

В среду председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Кар пригрозил, что филиалам ABC, транслирующим шоу Киммела, могут аннулировать лицензию.

Через несколько часов компания Nexstar, один из крупнейших владельцев филиалов ABC в стране, заявила, что больше не будет транслировать шоу Киммела на своих станциях.

В настоящее время Nexstar реализует сделку по многомиллиардному слиянию с конкурентом, что требует одобрения FCC.

Вслед за этим и сам телеканал ABC, принадлежащий компании Disney, прекратил трансляцию шоу по всей стране.

#сша
