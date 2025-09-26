"В информационном поле постоянно шла провокация о том, где они на Донбассе".

Экономика Украины не держится на 18-22-летних парнях, поэтому выезд этой группы не влияет на финансовую ситуацию в стране, - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он подчеркнул, что возрастная категория 18-22 - это студенты, которые получают образование и не являются экономической опорой страны.

Президент Владимир Зеленский, между тем, заявил, что захваченные во время контрнаступления в Донецкой области вражеские карты свидетельствуют, что россияне вводят в заблуждение свое командование.

«Вчера, во время доклада о нашей операции (речь идет о контрнаступлении на Добропольском направлении — ред.), я видел в электронном виде расположение наших сил и средств и видел российские карты. Так вот их доклады отличаются очень сильно от реальности. Там, где мы восстановили положение, у россиян на картах все наоборот», — сказал Зеленский.

По его словам, это свидетельствует о том, что доклад среднего звена руководству у россиян «отличается от реальной ситуации».

«Я считаю, что это неплохо. В информационном поле постоянно шла провокация о том, где они на Донбассе, что за 30 дней они якобы захватят уже окончательно Покровск и точно захватят до ноября восток. Но это отличается от реальности», — добавил он.