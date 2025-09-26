Подальше от Москвы: Узбекистан вслед за Казахстаном сближается с ЕС

Дата публикации: 26.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Подальше от Москвы: Узбекистан вслед за Казахстаном сближается с ЕС
ФОТО: Global Look Press

24 октября Узбекистан, как ожидается, подпишет соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. На это содержится прямой намек в обращении главы Европейского совета Антониу Кошты к узбекистанскому президенту Шавкату Мирзиёеву по случаю 34-й годовщины независимости республики.

«С нетерпением жду встречи с Вами 24 октября 2025 года в Брюсселе, где у нас будет возможность продолжить обмен мнениями по случаю подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Узбекистаном», — говорится в послании европейского чиновника.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве — это новый документ, который призван обновить и значительно расширить рамки двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом.

Узбекистан далеко не единственное государство Центральной Азии, заинтересованное в усовершенствовании нормативно-правовых рамок для укрепления сотрудничества с Евросоюзом. Первым аналогичный двусторонний документ с ЕС подписал Казахстан, соглашение вступило в силу еще в 2020 году. Четыре года спустя то же самое сделал и Кыргызстан.

#Казахстан #Европа #Узбекистан
Редакция BB.LV
