Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности Украины, о предоставлении которых ведет речь "коалиция желающих", означают готовность европейских стран к военному противостоянию с Россией – в случае, если та вновь атакует Украину после завершения нынешней войны.

В интервью британской газете Guardian Стубб подчеркнул, что гарантии безопасности Украины должны быть предметом договоренности между Киевом и его западными партнерами. Россия, по мнению финского президента, не вправе претендовать на формулировку условий таких гарантий.

Президент Финляндии, однако, признал, что в настоящее время Москва не проявляет желания вести серьезные мирные переговоры. Говоря о целях и взглядах Владимира Путина, Александр Стубб отметил: "Эта война слишком значительна, чтобы он ее проиграл. Он совершил, пожалуй, самую большую стратегическую ошибку в новейшей истории, и он потерпел неудачу во всех своих стратегических целях. Это вопрос, когда он сядет за стол переговоров, надеюсь, это случится раньше, а не позже, но сейчас я достаточно пессимистично настроен".

Кай-Ёран Александр Стубб (род. 1 апреля 1968, Хельсинки) — финский политический и государственный деятель. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года.

Член консервативной партии «Национальная коалиция» и её председатель с 2014 по 2016 год. Начал политическую карьеру как дипломат в 1999 году, в 2004 году избран в Европарламент VI созыва. В течение 2008 года возглавлял ОБСЕ. До избрания президентом занимал должности министра иностранных дел (2008—2011), министра по делам ЕС и внешней торговли (2011—2014), премьер-министра (2014—2015), министра финансов (2015—2016), депутат парламента (2011—2017). и заместителя президента Европейского инвестиционного банка (EIB) (2017—2020).

В 2023 году Стубб объявил о своём участии в президентских выборах 2024 года. В первом туре он получил 27,21% голосов и вышел во второй тур вместе с бывшим министром иностранных дел Пеккой Хаависто. По результатам второго тура Стубб получил 51,62%, тем самым выиграв выборы. Александр Стубб стал вторым президентом Финляндии финско-шведского происхождения после Карла Густава Маннергейма.