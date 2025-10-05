Участники митинга в Тбилиси, прошедшего в субботу, 4 октября, управляются иностранными спецслужбами. Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

По его словам, участники беспорядков действовали в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы. «Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб», — добавил глава государства.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках в том числе посла Европейского союза (ЕС) в Тбилиси Павла Герчинского. «Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что дипломат ЕС несет «особую ответственность» за беспорядки в Тбилиси.