Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 1 416

В мире
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
ФОТО: Global Look Press

Кавелашвили: участники митинга в Тбилиси управляются иностранными спецслужбами.

Участники митинга в Тбилиси, прошедшего в субботу, 4 октября, управляются иностранными спецслужбами. Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

По его словам, участники беспорядков действовали в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы. «Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб», — добавил глава государства.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках в том числе посла Европейского союза (ЕС) в Тбилиси Павла Герчинского. «Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что дипломат ЕС несет «особую ответственность» за беспорядки в Тбилиси.

#европа
    К Майдану на Украине причастна иностраные спецслужбы,,Моссад ,,,Ми 6 и ЦРУ.Спонсировали демократы США в лице Виктории Нудельман (Нуланд) Так что те,кому интересно,остались теперь без ЦРУ и американского спонсорства,но есть ещё ЕС и Сорос . Опять ,,Моссад,,и М 6 ,две родственные структуры в доле,Зурабишвили не даст соврать.

