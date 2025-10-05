Baltijas balss logotype
Трамп санкционировал отправку 300 солдат Нацгвардии в Чикаго 0 96

В мире
Дата публикации: 05.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп санкционировал отправку 300 солдат Нацгвардии в Чикаго
ФОТО: dreamstime

По утверждению заместителя пресс-секретаря Белого дома, силы Нацгвардии будут задействованы в Чикаго для защиты федеральных сотрудников и имущества. В городе - столкновения с сотрудниками Службы погранконтроля США.

Президент США Дональд Трамп санкционировал развертывание 300 солдат Национальной гвардии в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом в субботу, 4 октября, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон.

По ее утверждению, это делается для защиты федеральных сотрудников и имущества. "Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, которое опустошает американские города", - заявила Джексон.

Как отметило агентство AFP, Трамп отдал соответствующий приказ после нескольких недель угроз сделать это и несмотря на возражения местных политиков.

Глава МВБ: Подкрепление - уже в пути

Министр внутренней безопасности (МВБ) США Кристи Ноэм ранее написала в соцсети X, что в Чикаго сотрудники правоохранительных органов "подверглись нападению - их протаранили и заблокировали (их продвижение. - Ред.) десятью автомобилями, - в том числе в одном был нападавший, вооруженный полуавтоматическим оружием".

По словам Ноэм, она направляет дополнительные силы специального назначения "для контроля за ситуацией". "Подкрепление - уже в пути", - заявила министр.

Столкновения с сотрудниками Службы таможенного и пограничного контроля США

Как передало 4 октября агентство Reuters, сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (ICE) ранее выстрелили в вооруженную женщину в Чикаго после того, как десятки протестующих вступили в столкновения с федеральными агентами на юго-западе города.

Ни один из сотрудников правоохранительных органов не получил серьезных телесных повреждений. Женщина - гражданка США, личность которой не уточняется, самостоятельно доехала до больницы. Информация о состоянии ее здоровья пока отсутствует. Агенты применили перцовый спрей и резиновые пули в ходе ожесточенных столкновений с демонстрантами, пишет Reuters.

Деятельность ICE и протесты против нее

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в феврале миграционная политика в США была резко ужесточена. В июне рейды, проводимые в Сан-Франциско Службой иммиграционного и таможенного контроля, вызвали массовые протесты, которые переросли в беспорядки. В ответ Трамп направил в Калифорнию сотни нацгвардейцев и морских пехотинцев, что вызвало протест властей штата.

Демонстрации против действий ICE прошли и в других городах США, включая Нью-Йорк, Остин (столицу штата Техас) и Даллас. В Нью-Йорке в июне митинг под лозунгом "Верните их" (имелись в виду подлежащие депортации мигранты) прошел в холле принадлежащего Трампу небоскреба Trump Tower.

Ранее войска по решению Трампа были мобилизованы в Лос-Анджелесе и Вашингтоне - вопреки желанию местного руководства Демпартии.

Читайте нас также:
#сша #дональд трамп #акции протеста
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
