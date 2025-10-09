Baltijas balss logotype
США занялись вооружением 18-миллионного Эквадора

В мире
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Высшее военное начальство Америки прибыло к союзникам.

Высшее военное начальство Америки прибыло к союзникам.

Вашингтон озаботился противостоянием Венесуэле и ищет сателлитов.

Адмирал ВМС США Элвин Холси, командующий Южным командованием Соединенных Штатов (SOUTHCOM), встретился в Эквадоре с заместителем министра обороны Роберто Кинтеро и начальником Генерального штаба вооруженных сил генералом Генри Дельгадо Сальвадором для обсуждения сотрудничества в военной области в целях обеспечения безопасности и усиления усилий страны по борьбе с преступными организациями. 

Адмирал также председательствовал на церемонии передачи модернизированной радиолокационной системы TPS-43, которая значительно улучшит возможности Эквадора по мониторингу своего воздушного пространства

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании по информационной безопасности в сфере связи.

Это соглашение дополняет недавние соглашения, подписанные между двумя странами во время визитов на высоком уровне. В июле во время визита министра национальной безопасности США Кристи Ноэм обе страны подписали административное соглашение, предусматривающее обмен офицерами связи между двумя странами в рамках стратегии сотрудничества в области безопасности.

Кроме того, в начале сентября во время своего визита в Эквадор госсекретарь США Марко Рубио объявил о выделении почти 20 миллионов долларов на оборудование, закупку БПЛА, сотрудничество в разведке и обучение. 

#эквадор
