ЕС столкнулся с риском срыва сделки по кредиту для Украины 1 3061

В мире
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЕС столкнулся с риском срыва сделки по кредиту для Украины
ФОТО: Global Look Press

Euractiv: ЕС рискует не договориться о кредите для Украины за счет активов РФ.

Евросоюз (ЕС) рискует не достичь в ближайшее время соглашения по схеме финансирования Украины на 175 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Переговоры по так называемому «репарационному кредиту» пройдут на заседании Европейского совета в конце октября. Инициативу поддерживают Германия, Франция и восточные страны ЕС, однако Бельгия, где заморожена большая часть активов РФ, относится к плану скептически.

По словам одного из дипломатов, не стоит делать ставку на достижение соглашения к следующему заседанию Европейского совета. Другой собеседник издания пояснил, что для урегулирования возражений Бельгии потребуется «значительная юридическая и техническая работа». Отмечается, что детали схемы все еще согласовываются Европейской комиссией.

Ранее Бельгия, в которой хранится основная часть замороженных российских активов, обозначила красные линии в случае их использования для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. К числу этих условий относятся: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; предоставление юридически обязывающих и строго исполнимых гарантий того, что европейские страны будут делить с Бельгией все текущие и будущие риски; соглашение о немедленном возврате средств в случае, если бельгийскому депозитарию Euroclear, где размещены ценные бумаги, потребуется оперативно вернуть активы в Россию.

По мнению премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, в ином случае схема Европейской комиссии сводится к конфискации.

#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • 10-го октября

    сами хоть понимаете что сделать собираетесь?

    27
    2

