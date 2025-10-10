Презедент США Дональд Трамп заявил, что вместе с НАТО "усиливает давление" ради мирного соглашения для Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Clash Report.

Он рассчитывает на скорое участие России и Украины в переговорах об урегулировании.

"Это ужасная война. Она хуже, чем любой конфликт со времен окончания Второй мировой войны. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы заключим там сделку, мы это сделаем. Много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров", - заявил президент.

По его словам, США продают много оружия НАТО: "И оно идет, я думаю, в основном в Украину. Это зависит от них. Но они покупают оружие в США. Мы заключаем соглашение. Лучшее оружие в мире".

Американский лидер также не исключил новых санкций против России.

Война в Украине - заявления Трампа

Ранее Трамп объявил о окончании войны в секторе Газа. По его словам, на очереди - Украина.

"Как вы помните, мы урегулировали семь конфликтов. Это восьмой. Я думал, что легче всего из всех будет Россия-Украина. Думаю, что это также произойдет", - сказал тогда американский лидер.