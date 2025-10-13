Baltijas balss logotype
Трамп оказался в тупике из-за жёстких действий Китая 0 792

В мире
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп оказался в тупике из-за жёстких действий Китая
ФОТО: Global Look Press

Sohu: Трамп в гневе из-за уроков, которые Китай преподал США.

Президент США Дональд Трамп оказался в тупике из-за уроков, которые его стране преподал Китай, и испытывает гнев. Об этом говорится в статье на китайском портале Sohu.

Одним из ударов для Трампа издание назвало заявление Министерства торговли КНР о том, что в будущем для любого экспорта китайских редкоземельных металлов потребуется специальное разрешение властей страны. Утверждается, что это решение ущемляет американскую индустрию высоких технологий.

Другим ударом для Трампа, по мнению портала, стало то, что Китай ввел специальный сбор за портовое обслуживание с американских судов. «Президент США в гневе написал длинную статью, в которой обвинил Китай в том, что он полон враждебности», — сообщается в материале. В ответ на действия Пекина Трамп пригрозил повысить тарифы на ввозимую из КНР продукцию.

Однако давление президента США может в итоге привести к тому, что Китай начнет совершенствовать свои научно-исследовательские и производственные возможности и станет более независимым от других стран, считает портал. В это время США не только не решат свои внутренние экономические проблемы, но и лишатся глобальной конкурентоспособности, отмечается в статье.

«Гнев Трампа вызван тем, что он стоит в неразрешимом тупике, пытаясь заставить Китай уступить, но он не в состоянии найти реальное решение проблемы», — подытожил китайский портал.

#китай
