Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что с начала года Россия выпустила по Украине около 770 баллистических ракет и более 50 ракет "Кинжал", пишет LETA со ссылкой на УНН.

"Прошлой ночью Россия снова атаковала Украину — на этот раз десятками беспилотников и девятью баллистическими ракетами. Ракетный удар был нанесён по Киеву", — написал Зеленский в соцсетях.

Президент отметил: "Известно, что, к сожалению, есть погибшие. Выражаю соболезнования семьям и близким. Десятки людей получили ранения."

"Почти каждая атака на наших людей — это комбинированные баллистические удары. Только с начала этого года Россия выпустила по одной лишь Украине около 770 баллистических ракет и более 50 ракет 'Кинжал'," — заявил Зеленский.

По его словам, "именно из-за таких атак мы придаём особое значение системам 'Patriot', чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса. Очень важно, чтобы партнёры, обладающие такими возможностями, поняли, о чём мы говорим в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться один на один с таким злом. Необходимо продолжать сотрудничество. Всё можно сделать: у партнёров есть необходимые системы, и они уже сейчас могут помочь в обороне Украины", — подчеркнул президент.

"Америка, Европа, страны G7 могут помочь, чтобы такие удары больше не угрожали жизням. На баллистические ракеты России должна быть реакция сильных государств — через реальное сотрудничество, направленное на защиту жизней", — отметил Зеленский.

В ночь на субботу в результате российских ракетных ударов в Киеве погибли два человека, ещё 12 получили ранения, в Днепропетровской области погибли два человека и ранены ещё семеро.