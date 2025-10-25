Baltijas balss logotype
Зеленский подсчитал, сколько с начала года Россия выпустила по Украине баллистических ракет и ракет «Кинжал» 1 445

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский подсчитал, сколько с начала года Россия выпустила по Украине баллистических ракет и ракет «Кинжал»
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что с начала года Россия выпустила по Украине около 770 баллистических ракет и более 50 ракет "Кинжал", пишет LETA со ссылкой на УНН.

"Прошлой ночью Россия снова атаковала Украину — на этот раз десятками беспилотников и девятью баллистическими ракетами. Ракетный удар был нанесён по Киеву", — написал Зеленский в соцсетях.

Президент отметил: "Известно, что, к сожалению, есть погибшие. Выражаю соболезнования семьям и близким. Десятки людей получили ранения."

"Почти каждая атака на наших людей — это комбинированные баллистические удары. Только с начала этого года Россия выпустила по одной лишь Украине около 770 баллистических ракет и более 50 ракет 'Кинжал'," — заявил Зеленский.

По его словам, "именно из-за таких атак мы придаём особое значение системам 'Patriot', чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса. Очень важно, чтобы партнёры, обладающие такими возможностями, поняли, о чём мы говорим в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться один на один с таким злом. Необходимо продолжать сотрудничество. Всё можно сделать: у партнёров есть необходимые системы, и они уже сейчас могут помочь в обороне Украины", — подчеркнул президент.

"Америка, Европа, страны G7 могут помочь, чтобы такие удары больше не угрожали жизням. На баллистические ракеты России должна быть реакция сильных государств — через реальное сотрудничество, направленное на защиту жизней", — отметил Зеленский.

В ночь на субботу в результате российских ракетных ударов в Киеве погибли два человека, ещё 12 получили ранения, в Днепропетровской области погибли два человека и ранены ещё семеро.

#война рф и украины #зеленский
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    25-го октября

    эти Patriot против Кинжалов и Искандеров помогают так же , как палец в жопе помогает от гемороя !!!!

    15
    3

